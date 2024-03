Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la tarda un home al Barri Antic de Manresa per violència de gènere en l'àmbit de la llar. Es tracta d'un home de 33 anys, amb antecedents penals, acusat d'amenaçar la seva parella.

La detenció ha tingut lloc a la plaça Sant Ignasi de Manresa després que els agents rebessin un avís per part de la víctima a 2/4 de 3 de la tarda. Els Mossos han detingut l'acusat al seu domicili per presumptes amenaces a la seva parella i se l'han endut emmanillat fins a la comissaria de Manresa. D'altra banda, han acompanyat la víctima, que havia fugit del seu domicili, a fer la corresponent denúncia.

Els Mossos han explicat a aquest diari que el detingut acumula diversos antecedents relacionats amb violència de gènere en l'àmbit de la llar i altres delictes. En aquest episodi, han confirmat que està acusat d'amenaçar la seva parella i que a la denúncia no hi consta que hi hagi hagut agressió física.