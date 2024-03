Suspesa la conferència anual de la Fundació Pere Tarrés a Manresa

La conferència anual de la Fundació Pere Tarrés que havia de tenir lloc aquest dimecres, 13 de març, a les 6 de la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om, de Manresa, ha estat suspesa per un imprevist de darrera hora, segons els organitzadors. Els temes previstos per a la trobada eren l’addicció als mòbils i l’acompanyament educatiu a infants i adolescents.

A la Plana, Cristina Delgado Garcia, coordinadora de programes de prevenció de l’entitat Projecte Home, havia d'oferir pautes en la conferència “Addicció a les pantalles. Com acompanyem els infants i adolescents des de l’educació?”. Projecte Home Catalunya és una entitat que té com a missió promoure l'autonomia i la dignitat de les persones, treballant col·lectivament per la prevenció i el tractament de les addiccions i la reinserció social. Anualment atén 1.500 persones amb diverses addiccions, un 2,5% de les quals amb abús de les noves tecnologies.

L'efecte real dels telèfons mòbils i de les noves tecnologies en els infants i adolescents encara està per mesurar. Els mòbils són eines amb moltes potencialitats pedagògiques, però que també poden tenir un poder d'addicció molt important, segons adverteixen nombrosos pediatres i psicòlegs. La conferència era gratuïta i de lliure accés, prèvia inscripció, i estava adreçada a la comunitat educativa: mestres, educadors, monitors i famílies.

L’activitat educativa i social de la Fundació Pere Tarrés a la Catalunya Central arriba cada any a més de 2.100 persones beneficiàries gràcies a la tasca d’un equip format per unes 225 persones.