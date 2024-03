La residència d'Ampans a Manresa signada per arquitectes de renom mostra les dimensions que tindrà

Allargat, baix, de forma esglaonada i, sobretot, amb molta vegetació, que és una de les parts que li donaran més personalitat. Així serà el nou equipament d’Ampans al barri de la Parada de Manresa, del qual ja es poden veure actualment les dimensions que tindrà. Es tracta d’un projecte amb firma, atès que l’autoria és del prestigiós bufet olotí RCR Arquitectes, integrat per Rafel Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, que el 2017 van merèixer el premi Pritzker, considerat el Nobel de l’arquitectura.

Situat al Camí Vell de Santpedor, en uns terrenys de 5.000 m² cedits per l’Ajuntament, fonts d’Ampans consultades per Regió7 expliquen que la construcció de La Parada, que és com s’anomenarà l’equipament, que donarà habitatge, formació i oportunitats laborals a persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat, avança segons el previst.

Recreació del porxo exterior de l’edifici, que disposarà de 48 places de llar-residència / ARXIU/AMPANS/RCR

8,5 milions d’euros

Les obres, amb una durada prevista de dos anys i un pressupost de 8,5 milions d’euros, van començar la primavera passada. Una vegada completada l’estructura, a partir d’ara, s’entrarà en la fase de muntatge dels espais exteriors i s’iniciaran les feines de paleta i d’instal·lacions. La previsió és que les obres finalitzin a finals d’aquest any, de manera que el nou equipament pugui entrar en funcionament l’any vinent.

La Parada té com a prioritat donar resposta urgent a la llista d’espera de places per a adults i persones en situació d’envelliment. Ampans treballa actualment amb una llista d’espera de més de 200 persones. La Parada suposarà la creació de 60 noves places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual, i disposarà d’un centre de formació, un projecte de restauració per generar ocupació entre les persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat, i serveis a les persones. Disposarà de 48 places de llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual adultes i en situació d’envelliment, i de 12 places d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau alt d’autonomia. També impulsarà la creació d’una vintena de llocs de treball protegit per a persones que podran accedir a un lloc de treball a través del restaurant i altres serveis que posarà en marxa l’entitat, i un centre de formació.

Cent arbres

A banda d’aportar valor a les persones que en seran usuàries, l’equipament també té per objectiu que els veïns del barri se’l facin seu. Un dels trets distintius que tindrà és que hi haurà 2.000 m² de jardí i un centenar d’arbres. En l’entrevista amb Regió7, els seus autors el van definir com un «edifici-paisatge» per la importància que hi tindrà la natura.