Denuncien una manresana per quadruplicar la taxa d'alcohol

La policia local de Manresa ha denunciat una manresana, de 44 anys, com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de l'alcohol.

Els fets van passar aquest diumenge a la matinada, cap a les 5:40 hores, al carrer Francesc Macià de Manresa. Agents del cos policial van veure com una conductora que circulava per la via cometia una infracció de trànsit. En aturar-la, la dona va donar en la prova indiciària 1,10 mg/l en aire espirat amb etilòmetre digital. És a dir, quadruplicava la taxa de 0,25 mg/l permesa. Després d'aquest resultat, la conductora es va negar a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia legalment establertes.

Per aquest motiu, s'instrueixen diligències judicials com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i negar-se a sotmetre's a les proves.