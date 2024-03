El pastisser barceloní Christian Escribà va fer ahir una de les últimes ponències de la seva carrera, ja que a partir d’ara s’allunyarà dels fogons i la mirada pública i es dedicarà a la part més creativa i artística de la pastisseria.

Com valora la jornada de mostra de cuina?

Em sento molt satisfet perquè hem omplert totes les places que hi havia disponibles. També estic molt content d’haver pogut compartir la ponència amb el meu fill, que ja és la cinquena generació de pastissers de la família.

La pastisseria pot tenir alguna cosa a veure amb el Barroc?

La pastisseria és una part de la nostra cultura i de la nostra identitat com a societat. Tot pot tenir a veure amb la pastisseria si ens ho proposem. Per fer el pastís de mel i mató ens hem inspirat en el Barroc, tant en els ingredients com en la presentació final del producte: un pastís que porta impresa una imatge d’una part del retaule del Roser.

És una tècnica molt actualitzada.

No hem de pensar en la pastisseria com una cosa antiquada ni aliena. De fet, a Catalunya hi ha molt bones mans i penso que hauríem de reflexionar sobre la importància del talent català i com remarcar-lo en aquest context internacional.

Considera que no es té prou en compte?

Crec que les administracions podrien haver fet més i realment és una llàstima. Per exemple, ara farem la Mona i aquest és un pastís que va néixer a Catalunya, però si ara viatges a qualsevol part del món veuràs que hi ha figures de pollets i ous de xocolata per tot arreu. És una de les moltes tradicions que va néixer a casa nostra i que no hem sabut vendre. Ens falta màrqueting.

Que creu que es pot fer per revertir aquesta situació?

El primer hauria de ser que el sector públic s’involucrés en iniciatives que promocionessin el talent tan poderós que tenim aquí. Però també penso que els pastissers juguem un paper important.

Algun exemple?

Aquesta setmana faré una presentació de la Mona d’aquest any i tenia dues idees. D’una banda, volia fer una Mona inspirada en els castellers perquè també vam preparar el pastís per la inauguració del museu dels castellers de Valls i considero que és una de les tradicions més importants de Catalunya. I de l’altra banda, tenia la idea de fer-la de la Copa Amèrica. Vaig acabar fent la segona opció perquè d’aquesta manera vindran molts mitjans internacionals i tindré l’ocasió d’explicar que la tradició de fer una Mona ve del territori català. És una forma de donar-ho a conèixer.