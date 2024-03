El pressupost municipal de Manresa de 110 milions va créixer un 40% fins als 154 milions

El 2023 va ser un any especialment mogut a l'Ajuntament de Manresa. No només hi va haver canvi de govern i Esquerra va passar de comandar la nau municipal amb Junts per Manresa a fer-ho amb PSC i Impulsem, sinó que un pressupost inicial de 110 milions es va transformar en un de definitiu de 154 milions.

Això vol dir que al llarg de l’any el pressupost va tenir modificacions amb un impacte d’aproximadament el 40%. Van ser 44 milions d’euros de més provinents fonamentalment de subvencions i recursos que en la gestió de l’any es van aconseguir i que no estaven previstos inicialment. També es comptabilitzen alguns ingressos que figuraven a l’exercici anterior i es van traspassar al del 2023 «simplement perquè les despeses no estaven realitzades», va afirmar el regidor d’Hisenda, Pere Massegú.

Pel que fa al pressupost inicial d’inversions era de 22,2 milions i es van incorporar 33,85 milions al llarg de l’any fins arribar a 56 milions. És un 152% més del previst.

A l’hora d’analitzar la situació de la hisenda municipal, l’alcalde Marc Aloy va considerar «molt rellevant» aquest percentatge. «Això ha passat perquè el govern que venia de l’anterior mandat ja es va moure, va anar a buscar diners, es va presentar a Next Generation, ens van atorgar diners per a la Fàbrica Nova i, tot plegat, va fer engruixir enormement les partides per inversions».

Desmenteix l'oposició

Una altra dada aportada per l’alcalde Marc Aloy i pel regidor d’Hisenda, Pere Massegú, és que es van executar el 94,50% dels ingressos que depenien de l’Ajuntament previstos en el pressupost inicial. Segons l’alcalde, això desmenteix allò que «a vegades ens retreu algun grup de l’oposició» sobre el fet que s’inflen els números del pressupost per quadrar-lo. «No és així», va assegurar.

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora d’analitzar les dades de tancament del pressupost municipal corresponent a l’any 2023 és que, d’altra banda, hi ha un percentatge baix pel que fa a l’execució de les inversions, el 48,3%.

En aquest cas, l’alcalde i el regidor d’Hisenda van aclarir que es tracta de diners que s’han rebut i que disposen d’un termini d’execució de dos o tres anys per gastar-los.

Segons considera el regidor d’Hisenda, un percentatge pròxim al 50% d’execució d’inversions no és un mal percentatge. «Cal tenir en compte que una part important del finançament acostuma a arribar a partir del mes de setembre. A més, les inversions es pressuposen i després pots tenir 24 o 36 mesos per arribar a executar-les».

I Massegú va afegir que «s’ha de posar en qüestió el percentatge d’execució, perquè si no entres a detallar l’estructura de finançament surten percentatges que poden donar lloc a confusions. Execució vol dir tenir certificacions d’obra dels contractistes fetes i aprovades», va reblar.

