Primer mercat de cotxes, motos i complements del Clàssic Motor Club, a Manresa

El Clàssic Motor Club del Bages organitza dissabte el seu primer mercat de cotxes, motos i recanvis de vehicles clàssics, de més de 25 anys d'antiguitat. L'entrada serà gratuïta. Serà de les 9 del matí fins a les 2 del migdia a la seu de l'entitat al carrer Josep Comas i Solà, 29, del polígon de Bufalvent, a Manresa. També hi haurà una trobada de vehicles clàssics.

A la zona interior de la seu del Clàssic Motor Club hi haurà una àrea d’exposició per a la venda de cotxes, furgonetes, remolcs, motos, recanvis i complements on també s'oferirà informació del món del clàssic.

Trobada i ruta

A la zona exterior es desenvoluparà la trobada de vehicles clàssics i hi haurà aparcament de vehicles per al públic.

El "Mercadillu del Clàssic", com l'han anomenat, disposarà de 32 espais de sis per quatre metres com a zona exposició i venda i en aquests moments ja té tots els espais contractats.

Al mercat també hi haurà miniatures relacionades amb el motor, llibres, revistes, col·leccionables, manuals de taller i complements com adhesius, brodats, productes de neteja i roba.

Paral·lelament, hi haurà activitats relacionades amb el món del clàssic com la sortida de la ruta Moià, Clàssic Motor Club del Bages i Madrid amb ciclomotor.

Nova seu

La Cambra de Comerç de Manresa i el Clàssic Motor Club del Bages van arribar a un acord per donar un nou ús als terrenys de la benzinera abandonada del carrer Josep Comas i Solà, de Bufalvent, que són propietat de la Cambra i que el Clàssic Motor Club va llogar amb opció a compra. Així, aquest espai que havien estat inutilitzats durant molts anys s'han convertit en la nova seu del Clàssic Motor Club.