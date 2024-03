Alumnes de Pastisseria de la Joviat exposen figures de xocolata de gran format

Una Torre Eiffel i un Drac de Kaido, tots ells de grans dimensions i fets de xocolata són algunes de les creacions que els alumnes de primer i segon del Cicle Formatiu de Pastisseria de l'Escola Joviat exposen aquests dies a diferents espais i equipaments de la ciutat, coincidint amb la Setmana Santa.

La iniciativa, que forma part de les pràctiques dels estudis de Pastisseria, "demostra les habilitats i la creativitat dels estudiants sota la direcció del mestre pastisser Jordi Pujol" i "incorpora un component social d'immens valor", explica l'Escola Joviat en un comunicat.

Les figures han estat ubicades estratègicament per a la seva exposició pública, permetent així que un públic més ampli pugui admirar l'art de la pastisseria. La Torre Eiffel, per exemple, està exposada al vestíbul del Teatre Kursaal amb motiu de la celebració de la Francophonie a Manresa, que enguany arriba a la seva 25a edició.

Una casa inspirada en la pel·lícula "Up", de Disney, s'exposa a la unitat de pediatria d'Althaia, on els nens ingressats i els visitants poden gaudir -i també tastar una petita porció - de la figura.

A la pastisseria El Cigne, establiment col·laborador habitual del cicle formatiu de la Joviat, s'hi ha ubicat el Drac de Kaido. I, al vestíbul de la Biblioteca del Casino, s'hi pot veure la figura d'un Jeep Willys.

"Aquestes figures no només són una mostra de l'habilitat tècnica i la creativitat de l'alumnat, sinó que també serveixen com a ponts per a la realització de projectes socials significatius, aportant alegria i inspiració a diversos sectors de la comunitat", assegura la Joviat, que afegeix que amb aquest projecte, l'escola "reafirma el seu compromís amb l'educació de qualitat, la innovació en l'ensenyament i la contribució a la comunitat".