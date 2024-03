La Torre Santa Caterina de Manresa, ja convertida mirador, s’obrirà al públic aquesta Setmana Santa

La Torre Santa Caterina de Manresa, restaurada i reconvertida en un mirador de la ciutat, s’obrirà al públic el pròxim divendres 29 de març. Ho farà un cop finalitzades les obres de restauració que ha dut a terme l’Ajuntament de Manresa. Els treballs també l’han convertit en una talaia que ha recuperat el punt de vista que hauria tingut originalment.

La torre estarà oberta tots els dissabtes, diumenges i dies festius de 10 les del matí a les 7 de la tarda. A la tardor i hivern s’escurçarà l’horari i estarà oberta fins a les 5 de la tarda.

Visites guiades

A més a més cada primer diumenge de mes, d’abril a juliol -7 d’abril, 5 de maig, 2 de juny i 7 de juliol-, membres del Centre d’Estudis del Bages faran visites guiades per explicar la història de la torre i el seu entorn i comentar les obres fetes. Aquestes quatre visites guiades es faran de 10 a 12 h del matí i no caldrà fer inscripció prèvia.

Les obres a la Torre Santa Caterina es van iniciar el juliol del 2023 i van finalitzar el gener de 2024. El 10 de febrer passat, ja es van organitzar diverses visites ciutadanes per donar a conèixer els treballs fets. Va aplegar dues-centes cinquanta persones.

Segons l’Ajuntament de Manresa, l’actuació executada era necessària per revertir les patologies que afectaven la torre, restaurar-la i obrir-la al públic com a lloc on poder contemplar la ciutat, amb la instal·lació d’una escala interior amb plataforma circular.

La Torre Santa Caterina s'ha reconvertit en un mirador de l'entorn / MIREIA ARSO

Les obres han tingut un cost de 246.233 euros, provinents dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i d’una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat. Les obres han anat a càrrec de l’empresa Récop, amb la intervenció arqueològica de InSitu i la col·laboració d’Enginyeria Làrix, autors del projecte del mirador interior. La idea original de construir el mirador és de l’artista Marc Sellarès.

La Torre de Santa Caterina, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, va ser construïda durant la primera guerra Carlina, el 1839.

Gràcies a la seva situació geogràfica, és una de les principals referències visuals de la ciutat de Manresa. Forma part de la xarxa de punts d’interès de l’Anella Verda de Manresa i diversos dels seus recorreguts senyalitzats hi passen. També és la porta d’entrada a la ciutat del Camí Ignasià, l’indret per on Ignasi de Loiola va arribar a Manresa fa 502 anys.