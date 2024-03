Denuncien actes vandàlics a la zona de l’antic camp de futbol de Sant Pau a Manresa

Veïns de Sant Pau de Manresa denuncien que la zona de l'antic camp de futbol del barri s'ha convertit en objecte de vandalisme. L'últim episodi va tenir lloc el passat cap de setmana, quan van entrar a robar a l'edifici annex al camp, que abans servia com a vestidors, amb destrosses importants en les aixetes i el cablejat elèctric. "L'abandonament de l'espai fa que les bretolades siguin contínues i n'estem farts. No volem deixar morir un espai que podria reconvertir-se en un lloc de trobada per als veïns", diu el president de l'Associació de Veïns del Barri, Lluís Brucart.

En una trobada amb aquest diari, el president explica que el declivi va començar amb la desaparició de l'equip de futbol l'any 2013. Aquest jugava al camp de gespa del barri on ara només queden matolls que evidencien el seu deteriorament. "El que abans era un espai ple de vida s'ha convertit en un lloc solitari, on s'acumulen les males herbes i que és molt fosc a la nit", assenyala Brucart. Les condicions actuals són les que, segons els veïns, provoquen que els robatoris siguin freqüents sobretot a les instal·lacions annexes al camp. "Són uns locals amb molt de potencial per acollir activitats i esdeveniments, però ara ens ho han destrossat tot", denuncia.

El darrer robatori va tenir lloc el passat cap de setmana, quan van forçar la persiana de l'antic bar del club de futbol per accedir als locals. El pas dels lladres per l'espai ha deixat les aixetes de lavabos i dutxes destrossades, el cablejat elèctric malmès i el mobiliari regirat. "Van agafar tota la ferralla que van trobar probablement per revendre-la", apunta Brucart, que assenyala que en el darrer any almenys hi ha hagut sis o set robatoris més. "Des de fa mesos ja no deixàvem cap objecte de valor a l'espai per por que entressin, però amb aquest últim robatori l'han deixat completament inservible", lamenta el president.

L'Ajuntament es compromet a reparar els danys

Fonts de l'Ajuntament expliquen que el mateix dia del robatori el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, i la regidora de Via Pública, Mariana Romero, van acudir al lloc dels fets per tal d'avaluar els danys i reunir-se amb els veïns, amb qui s'han compromès a reparar els danys al més aviat possible i a fer els arranjaments que pertoquin per millorar aquests locals.

Els veïns, però, consideren que cal anar un pas més enllà per dissuadir els robatoris. "Hi ha la necessitat d'adequar l'entorn del camp de futbol perquè no es vegi tan abandonat, amb més il·luminació i amb la neteja de la brutícia que s'hi acumula", posa en relleu un dels membres de la comissió de festes del barri, Ramon Salat. Els veïns volen que l'Ajuntament hi inverteixi amb l'objectiu de negociar una cessió d'ús per convertir l'edifici annex al camp de futbol en un local social que pugui acollir activitats per al barri. "La millor forma de garantir que sigui un espai segur és retornar-li la vida", assegura un altre dels membres de la comissió, Jordi Aguilera.

Crear un espai comunitari

De fet, en els darrers anys ja han fet servir l'espai per celebrar-hi alguns esdeveniments com la festa del soci de l'1 de maig, on s'aprofita l'espai per muntar taules per fer una botifarrada i alguna activitat. "El que volem és fer servir l'espai per organitzar activitats en dates assenyalades com la festa major del barri o per organitzar extraescolars com classes de ball o de música per la gent del barri", apunta Paco Jiménez, també de la comissió de festes. La seva idea és no deixar perdre aquest espai que abans havia estat un signe d'indentitat i orgull pel barri i que torni a ser un lloc de trobada de la comunitat.

