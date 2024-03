La Fira de l’Estudiant de Manresa ha reunit tot l’ensenyament postobligatori de la Catalunya central

Pràcticament no hi ha terme mitjà. O saben què volen fer, o encara tenen molts dubtes. Són estudiants de quart d’ESO que han de triar què faran el curs vinent, quan acabin la secundària obligatòria. Prop de 4.000 d’ells de les comarques centrals han passat els darrers quatre dies per la Fira de l'Estudiant de Manresa que aquest divendres ha tancat portes.

Ha arribat el moment que han de decidir si continuar formant-se. A partir d’aquí tenen dues opcions. O fer batxillerat o bé un cicle formatiu. Si no acaben l’ESO poden recórrer a un programa de formació i inserció. I també hi ha la possibilitat d’entrar al mercat laboral.

Els qui ho tenen clar han pogut aprofitar la Fira de l’Estudiant per assegurar-se dels circuits que hauran de seguir i els centres on podrien anar. Els qui no, s’han pogut fer una idea lleugerament més precisa de cap on poden tirar. A la fira hi ha representació de tots els centres educatius que fan ensenyament postobligatori de les comarques centrals, i de les universitats de Manresa.

Una mica perduts

«Els joves que venen van una mica perduts», explica una de les orientadores de la fira. És on recorren els qui tenen més dubtes perquè «qui ho té clar ja va directament al que l’interessa». «Els hi demanes com els hi van les notes, què aprovaran, si els agrada estudiar o no... Cal veure en quin punt està, i a partir d’aquí els vas orientant». Tasca gens fàcil.

Qui té clar què farà a curt termini són la Laia, la Gina, la Judit l’Emma. Totes estudien al Lluís de Peguera i continuaran a l’institut per fer batxillerat humanístic. Més enllà d’aquí, però, hi ha dubtes. La Gina es decanta per la moda, i la Judit ha aprofitat la fira per visitar l’estand de mobilitat internacional per estudiar a fora. «M’interessaria», diu.

També ho tenen clar el Xavier i el Roger. Es decanten pel batxillerat científic. El primer per fer, després, Biologia o Medicina. El segon, directament Medicina. «Però encara tenim temps per pensar-ho», comenten.

La nota de tall que es trobaran els qui volen anar a la universitat és un dels temes que més els preocupen, asseguren responsables d’alguns estands. Cometen que hi ha molts joves desorientats. «No tinc massa bones notes. Què podria fer?», demanen alguns. «A partir d’aquí els intentes orientar».

Sílvia Tardà, consellera de Joventut del Consell Comarcal del Bages, que és qui organitza la fira amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i Educació, ha fet una valoració inicial molt bona del certamen. Ha valorat positivament el canvi d’ubicació, del Palau Firal, on es va fer l’any passat, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, i que hi hagi hagut interacció i unió d’esforços entre les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès.