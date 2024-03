El primer mercat del Clàssic Motor Club del Bages a la nova seu de Manresa és un èxit i ja pensa a repetir-lo

A banda de l’èxit de parades, amb 32 i una desena més que han quedat fora per manca d’espai, el «Mercadillu del Clàssic», el primer organitzat pel Clàssic Motor Club del Bages a la seva nova seu, a l’antiga gasolinera de Bufalvent, també ha aconseguit, aquest dissabte, una bona afluència de visitants.

Pep Claret, membre de la junta de l’entitat, ha comentat que la intenció és repetir l’experiència, amb un mercat a la primavera i un a la tardor, i que només els resta estudiar si es fa en format matinal, com el d'avui, o tot el dia, cosa que tenen previst consultar als paradistes.

Al mercat s’hi han pogut trobar motos, cotxes i microcotxes en venda; parades de recanvis de motos i de cotxes antics -d’abans del 1940- i clàssics -de més de 30 anys-; llibres relacionats amb la història de l’automoció, manuals de vehicles, i reproduccions en miniatura. Com a curiositat, un expositor hi ha dut cinc sortidors de benzina antics.

Claret ha celebrat que "hem quedat gratament sorpresos amb la rebuda dels expositors" i també amb "l'afluència de gent". En definitiva, ha valorat que han quedat "molt contents" amb la iniciativa i que la intenció, a partir d'ara, és mirar com millorar la pròxima edició parlant amb la gent i amb els paradistes que hi han participat.

Un guany d'espai que els dona ales

El Clàssic Motor Club del Bages, el club que té més socis en actiu de Catalunya i de l’Estat, tenia la seu a Sant Joan de Vilatorrada, en un local "que ens permetia tenir una mica d'espai per a una oficina, però que dificultava que hi poguessin venir els socis i aficionats perquè estava dins de la trama urbana i hi havia problemes per aparcar". Al polígon de Bufalvent, a la seu social de l'entitat al carrer de Josep Comas i Solà, 29, on hi havia la gasolinera, s'hi van desplaçar justament per tenir espai suficient "per poder fer activitats diferents".

Es tracta de la benzinera antiga que hi ha al costat del bar restaurant, que és propietat de la Cambra de Comerç de Manresa. "Estava em desús i vam demanar si es podia tornar a fer servir". Ho van preguntar a l'Ajuntament, que els va donar el permís, i paguen un lloguer a la Cambra. La nova seu té 2.000 m2 de pati, que és on han muntat el mercat.

La inauguració es va fer el novembre passat.

L'entitat va néixer l'estiu del 1989, quan un parell d’aficionats als microcotxes clàssics van decidir organitzar una trobada d’aquests vehicles i fundar el Clàssic Motor Club del Bages a Manresa. Amb el temps, els integrants van anar augmentant, fins a convertir-se en un nombrós grup d’aficionats als cotxes i les motos clàssics i antics. Anualment, organitzen trobades, concentracions i reunions al voltant dels vehicles d’altres temps.

