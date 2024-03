Tambors i trompetes marquen una Processó del Silenci pel Centre Històric de Manresa en la intimitat

El so dels tambors i de les trompetes ha trencat el silenci de la processó del Diumenge de Rams de Manresa, recuperada fa tres anys, després que es deixés de fer el 1968. Tot i que ha estat una Processó del Silenci en la intimitat, amb poca gent, les persones que l'han seguit ho han fet, la gran majoria, en silenci i amb respecte.

Ha començat a les 8 del vespre a la baixada de la Seu i, al cap d'una hora, passava pel carrer d'Urgell, després de desfilar pel carrer de Vallfonollosa, la plaça de la Reforma, el carrer de Talamanca, on els tambors han ressonat especialment entre les cases; el carrer de Vilanova i la Plana de l'Om.

A l'hora de tancar edició, encara els quedava més d'una hora per arribar fins al punt de partida. Amb motiu d'aquest acte, hi ha hagut diversos talls de trànsit per alguns dels vials per on ha passat.

El seguici l'han format un grup d'Armats, agrupació que al matí ha celebrat el canvi de banderer i ha fet evolucions per carrers de Manresa, seguit per l'Associació Reparadora i Cultural de Pius IX, amb els seus integrants vestits de negre i portant ciris, i un d'ells carregant una creu de color negre; el Cos de Portants del Sant Crist, amb un armat a banda i banda i, rere seu, una representació de l'Església, amb l'arxipreste de Manresa, mossèn Joan Antoni Castillo; el rector de la Seu i del Carme, mossèn Jean Hakolimana, i el superior de la comunitat religiosa de la Cova, David Guindulain. Ha tancat la processó la Venerable Congregació de la Verge dels Dolors, també amb els participants vestits de negre i portant espelmes.

Trompetes, tambors i llances

A banda de les trompetes i tambors, els cops de les llances dels Armats a terra també han marcat el ritme de la vetllada, amb moltes persones fent fotografies i enregistrant vídeos a tort i a dret; a peu de carrer i també des dels balcons. A les confluències dels carrers i a les places és on hi havia més espectadors.

Al començament, a la baixada de la Seu, una filera de persones a banda i banda, entre les quals, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Cultura, Tània Infante, ha rebut la processó, que ha sortit de la basílica de la Seu, on ahir al vespre va actuar l'Agrupació Musical Nostra Senyora de la Serra.

Divendres vinent, dia 29 de març, tindrà lloc la Processó del Divendres Sant.

A les 11 del matí es farà el Solemne Via Crucis a la Basílica de la Seu.

a la Basílica de la Seu. A les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec, el ball de la Dansa de la mort i el trasllat del pas del Natzarè a la basílica de la Seu.

i el trasllat del pas del Natzarè a la basílica de la Seu. A les 7, la presentació d'honors del manipe dels Armats de Manresa al governador de la Minorisa romana, a la plaça de Sant Domènec.

de Manresa al governador de la Minorisa romana, a la plaça de Sant Domènec. A les 8 del vespre, arribarà a la basílica de la Seu l'Agrupació Musical Verge de la Serra i la formació dels Armats de Manresa. L'agrupació musical de Santa Coloma de Gramenet va actuar dissabte al vespre a la Seu, on va aplegar un centenar de persones.

Amb l'avís al temple per part del capità manaia i l'obertura i la salutació dels arregladors de la processó, es farà la sortida. De tornada a la basílica de la Seu, tindrà lloc l'encuentro del Sant Crist de l'Associació Reparador Pius IXè amb la Verge de la Germandat de l'Esperança Macarena.