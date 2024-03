L’Ajuntament ‘apropa’ als veïns del carrer de Gaudí de Manresa una parada de bus, però no recupera les anul·lades

L’Ajuntament no recuperarà les parades dels bus urbà al carrer de Gaudí que va eliminar dins dels canvis de mobilitat al barri de la Sagrada Família. Persones d’edat avançada del Gaudí es van queixar a través de Regió7 que les hagués suprimit perquè els anava molt bé tenir-les a prop per superar el pendent del vial i arribar a llocs com el CAP, el mercat i l’hospital. El consistori no preveu recular. Sí que ha traslladat la parada de la Bonavista-Vilomara amb la idea d’acostar-los-hi més.

Els canvis de mobilitat han inclòs fer tota la carretera del Pont de Vilomara de pujada fins a l’alçada del carrer de Sant Blai des de la Bonavista, i el carrer de Sant Cristòfol de baixada, i fer de doble sentit el tram del carrer de Viladordis entre aquests dos vials. A banda de l’ampliació de voreres en algun tram, els ha acompanyat una sèrie de canvis en el bus urbà.

Han desaparegut tres parades

Han desaparegut les parades Gaudí, Mercat Sagrada Família i Escola Ítaca de la línia L8 del bus urbà. Segons el consistori, aquestes parades tenen alternatives a prop: la de Gaudí, la del CAP Foneria; la del Mercat Sagrada Família, la de Roger de Flor, i la de l’Escola Ítaca, la de l’Espai Jove Joan Amades. Són parades per on ja passa la línia L1-Balconada i ara, també, l’L8, que, a partir del carrer de Joan Fuster, reprèn el recorregut que feia abans dels canvis.

L’objectiu: pacificar el trànsit

L’Ajuntament ha explicat que «els canvis de parades són fruit de la reordenació global de la mobilitat al barri de la Sagrada Família, que tenen l’objectiu de pacificar el trànsit de la zona i de donar més espai als vianants. La reordenació ha comportat una reubicació de les parades de la Línia 8 del bus urbà, ja que ha calgut modificar-ne l’itinerari». Afegeix que «els canvis van generar certa preocupació per part d’alguns veïns i veïnes al principi». Considera, però, que «passats els dies, la mobilitat s’ha normalitzat i ara es valora positivament la pacificació del trànsit que ha comportat l’obra».

Del número 6 a l'altra banda del 23

Malgrat reafirmar-se en la millora que suposen les modificacions i en la decisió de mantenir-les, explica que, «per tal de millorar l’accessibilitat al transport públic dels veïns i veïnes del carrer de Gaudí, propers a Sant Joan d’en Coll, s’ha aproximat la parada de Bonavista-Vilomara al carrer de Sant Joan d’en Coll i s’hi ha instal·lat una marquesina per tal de millorar el confort». Aquests dies s’han fet els treballs del trasllat i s’ha senyalitzat el canvi en l’anterior parada. D’estar situada a l’alçada del número 6 de la carretera del Pont, en una vorera molt estreta, ha passat a estar a l’altra banda del número 23, just abans de l’avinguda de Bertrand i Serra, on hi ha una vorera molt més ampla que l’actual i, per tant, molt més adequada. Pel que fa a la distància de la nova parada amb el carrer de Gaudí, tot i que s’hi ha acostat, encara hi ha un bon tros.

Les fonts del consistori fan notar que «les queixes que s’han rebut de veïns i veïnes s’han contestat en aquest sentit».

