Àvies revoltades pels canvis al bus urbà de Manresa

«Jo vaig amb el carro de la compra, aquesta senyora va amb bastó, aquesta va amb una crossa. Som grans i tenim dificultats», explica una veïna que ha fet pinya amb altres àvies del carrer de Gaudí -i d’altres vials propers- on fins fa quatre dies hi havia dues parades de la Línia 8-Perimetral. L’Ajuntament les ha anul·lat com a resultat dels canvis de mobilitat que ha implantat els darrers mesos al barri de la Sagrada Família. La tercera parada que també ha anul·lat és la que hi havia al costat de l’entrada de l’Escola Ítaca, al carrer de Sant Cristòfol.

Les modificacions viàries al barri, que han inclòs ampliar voreres, canviar sentits de circulació i anul·lar les parades Gaudí, Mercat Sagrada Família i Escola Ítaca de la línia L8 del bus urbà, ja van rebre crítiques de l’associació de veïns quan les va conèixer. Pel que fa al tema del bus urbà en concret, la seva presidenta, Marina Hosta, que ahir es va afegir a les veïnes que van voler denunciar a través del diari els perjudicis que els comporta la desaparició de les parades, considera que no té cap sentit deixar tot el carrer de Gaudí sense servei de bus, tenint en compte que les parades anul·lades eren molt utilitzades pel veïnat, sobretot, per persones grans que hi pujaven per anar al CAP, al mercat i a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Oimés, si es té en compte el pendent del vial que, si es va amb bastó o amb el carro de la compra, és com pujar el Tormalet.

«On tenen el cap?»

Una senyora comenta que el Mercadona també ha notat que li han tret la parada que hi havia al carrer de Sant Cristòfol, just a la sortida de l’Escola Ítaca, que, fa notar Hosta, «ha durat un any. On tenen el cap? A gastar diners?». Es queixa que, amb els canvis de parades esmentats, el consistori no està demostrant precisament que tingui en compte ni la canalla, ni la gent gran, ni tampoc la promoció del transport urbà.

Quan va informar de les modificacions, l’Ajuntament ho va lligar al canvi de sentit en alguns carrers. Fruit d’això, la línia L8, que pujava pel carrer de Gaudí, agafava un tros de carrer de Viladordis i enfilava cap al carrer de Sant Cristòfol, ara passa per la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Blai per anar a trobar el de Joan Fuster. Segons el consistori, les parades eliminades en tenen altres d’alternatives a prop: la de Gaudí, la del CAP Foneria; la del Mercat Sagrada Família, la de Roger de Flor, i la de l’Escola Ítaca, la de l’Espai Jove Joan Amades. Són parades per on ja passa la línia L1-Balconada i ara, també, l’L8, que, a partir del carrer de Joan Fuster, reprèn el recorregut que feia abans dels canvis.

Per a les veïnes revoltades no és el mateix. Una comenta que, «sobretot, per anar a Sant Joan de Déu, l’agafaves aquí i et deixava a la porta. Era perfecte». Ara, han de caminar per arribar a les parades substitutes. «No entenc com és que, si per la carretera del Pont ja hi passava el bus de l'L1, ara hi passa també el de l'L8. Van l’un darrere l’altre», diu una altra. Una tercera retreu que «ens agafa el carrer de Sant Cristòfol, el de Sant Joan d’en Coll i el de Gaudí. Són tres carrers que ens hem quedat sense servei, i en aquests tres carrers hi ha molta gent gran».

Anna Maria Pertusa té una altra queixa del bus urbà. Diu que hi ha conductors que s’aturen molt apartats de la vorera, la qual cosa suposa un problema per pujar i baixar quan no hi ha la plataforma que ja tenen moltes parades. «Quan pujo, ja els dic ‘arrambeu-vos una mica’, perquè hi ha vegades que m’ha quedat el carro encallat entre l’autobús i la vorera». Una altra veïna assegura que «algun es separa mig metre».

Pertusa, que viu al carrer de Sant Cristòfol, va convocar altres veïnes com la Marina Castellà, la Núria Moreno, l’Odet i la Rosalia Romero, del carrer de Sant Joan d’en Coll, i la Josefa, que també utilitzava la parada Gaudí, per fer públic el seu malestar pels canvis al bus. Hosta, que el comparteix, diu que no entén per què, en lloc d’anul·lar les parades, si el que es volia era evitar el gir a l’esquerra al tram de Viladordis, que ara és de doble sentit, no han fet que giri a la dreta per un altre vial i s’incorpori a la carretera del Pont, ara que té dos carrils de pujada.