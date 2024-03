Protecció Civil aprova el pla d'autoprotecció de la Fundació Universitària del Bages i de l'empresa Vitogas de Puig-reig

Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest dimecres el Pla d'Autoprotecció (PAU) de la Fundació Universitària del Bages, així com de l'empresa filial espanyola Vitogas a Puig-reig. Els plans d’autoprotecció són documents que preveuen per a una activitat concreta, un equipament o un mitjà de transport, quines situacions d’emergència s’hi poden produir i quines són les mesures que s’hi han de donar com a resposta.

A banda dels plans per a la Fundació Universitària del Bages i per a l'empresa Vitogas a Puig-reig, s'han aprovat 30 plans d'autoprotecció arreu de Catalunya. D'entre aquests destaquen el de la 71a edició del Trofeu Comte de Godó Open Banc Sabadell de Tenis de Barcelona, el de la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant a Tarragona i el del Port esportiu de Mataró. També s'han aprovat plans d'autoprotecció de diversos festivals de música: la Telecogresca a Barcelona i el Duro a Montmeló.

La majoria dels plans d'autoprotecció homologats són per activitats no temporals i es troben en localitats de la vegueria de Barcelona i del Camp de Tarragona. Un total de 18 plans d'autoprotecció no s'han homologat per deficiències en el contingut del pla o insuficiències dels mitjans i recursos.

L'homologació dels 30 plans d'autoprotecció s'ha fet en el marc de la Comissió d'Autoprotecció de Protecció Civil de Catalunya, amb la participació de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany; el subdirector de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado; la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé; el cap de la Unitat de Protecció Civil de l'Ajuntament de Barcelona, Hèctor Carmona, per delegació de la gerent de l'Àrea de Seguretat i Prevenció i el responsable de Seguretat Industrial, Francesc Calaf, per delegació la directora general d'Indústria.

Els 30 plans d'autoprotecció homologats avui s'afegeixen als 934 homologats a les anteriors reunions de la Comissió des del seu començament el març del 2021 fins avui, de manera que deixen un total de 964 plans d'autoprotecció homologats.