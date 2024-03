La processó de Divendres Sant aixeca una gran expectació al centre de Manresa

Minuts després de les 8 del vespre, el silenci ha regnat entre els centenars de persones que esperaven expectants l'inici de la Processó de Divendres Sant a la baixada de la Seu. Encapçalat pels Armats de Manresa, el seguici ha arrencat des de la basílica un recorregut que passarà per punts centrics com la plaça Valldaura, la Plana de l'Om o el passeig de la República i clourà al mateix punt on ha iniciat. Enguany hi participen vuit associacions, que sumen més de 300 persones.

Els primers ha sortir han estat els Armats de Manresa, seguits del Pas i Confraria del Natzarè, l’Associació Reparadora de Pius IXè, el Cos de portants del Sant Crist, la Reial i venerable Congregació de la Bona Mort, la Dansa de la Mort de Manresa, el Pas i Penó de la Congregació de la Verge dels Dolors, el Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, la Relíquia de la Santa Espina portada per la Presidència. Tancant el seguici, el Pas de l’Esperança Macarena amb les madrines i la banda formada per 50 músics, un dels moments més esperats entre els espectadors.

Aquest últim també és un dels que més participants aplega. En total, entre els portants, les madrines i els músics de l’Agrupació Musical Verge de la Serra, de Santa Coloma de Gramenet, mobilitza un centenar de persones.