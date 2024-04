Les tovalloletes humides embussen els sobreeixidors a Manresa

Les tovalloletes humides que la gent llança al vàter generen molts problemes al clavegueram de Manresa. Una mostra d’això és l’abans i el després de les reixes del sobreeixidor que hi ha a la Fàbrica dels Panyos de Manresa. L’episodi de pluja del passat 9 de març, que va deixar poc més de 50 litres per metre quadrat a la capital del Bages, va embussar de tovalloletes les reixes. Un cop neta, ja té un altre aspecte.

El sobreeixidor en qüestió reté tots els elements sòlids que arrossega el clavegueram en un primer moment, i l’aigua de la pluja en segona instància. Si les reixes queden embussades es poden donar episodis de petites inundacions la via pública.

Al passeig del Riu, sota de la basílica de la Seu, Aigües de Manresa hi ha fet treballs recentment per col·locar unes malles de retenció per evitar que elements sòlids vagin a parar a l’aigua. En aquest cas al riu Cardener. Al torrent de Sant Ignasi, a prop del Pont Vell, també hi ha un sistema a base d’una mena de grapes per retenir productes sòlids que baixen per la claveguera. Tot i aquests sistemes de retenció, la depuradora també pateix per les tovalloletes que hi acaben arribant.

Aigües de Manresa alerta que aquests elements poden causar problemes a les canonades de les cases i pisos, i a les de les comunitat de veïns, perquè no són biodegradables. I si ho són, tarden molt a desfer-se, de forma que haurien d’anar a la paperera i no pas al vàter. També poden generen embussos a les canonades del clavegueram «tot i les neteges periòdiques» que porta a terme l’empresa pública. Les instal·lacions de sanejament de la ciutat són les que acaben patint que el vàter es converteixi en una paperera.