Creu Roja al Bages organitza una caminada i una matinal de tallers a Manresa per promoure la salut

El 6 d’abril es va escaure el Dia Mundial de l’Activitat Física, i el 7 d’abril, el Dia Mundial de la Salut, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Creu Roja al Bages vol aprofitar per fer arribar un missatge a la població sobre la importància de la salut amb la celebració de la Setmana de la Salut i per recordar com la pràctica de l’autocura, dels hàbits saludables en l'àmbit de l'alimentació, de l'activitat física i de la gestió emocional són la fórmula per conviure en una societat millor. Amb aquest objectiu, els dies 11 i 12 d’abril s’organitzaran dues accions relacionades.

Dijous, 11 d’abril: caminada popular

Es farà un recorregut de 6 km que començarà a 2/4 de 10 del matí des de l’avinguda de Francesc Macià (davant de la plaça del Sol) fins al Santuari de la Salut (Viladordis); anar i tornar.

La caminada vol promoure l’exercici físic i la salut en contacte amb el medi ambient.

Demostració de reanimació en la matinal celebrada l'any passat per Creu Rojas al Bages / Arxiu/Creu Roja al Bages

Divendres 12 d’abril: matinal de la salut

La segona edició de la matinal consistirà en diferents tallers, disposats en sis carpes a la plaça de Sant Domènec. Serà gratuïta i oberta a tots els públics, i comptarà amb professionals

especialitzats en diversos àmbits de la salut, que impartiran tallers, amb el propòsit de conscienciar sobre la importància de dur un estil de vida saludable.

Aquests tallers es duran a terme durant el matí, de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del migdia, i seran els següents:

Primers auxilis : nocions bàsiques per donar resposta a una persona accidentada o malalta abans de ser atesa en un centre sanitari o per professionals experts dels equips d'emergències. PAS, cadena de la supervivència, ABC

: nocions bàsiques per donar resposta a una persona accidentada o malalta abans de ser atesa en un centre sanitari o per professionals experts dels equips d'emergències. PAS, cadena de la supervivència, ABC Salut emocional : taller experiencial sobre la gestió emocional i acompanyament en el dol

: taller experiencial sobre la gestió emocional i acompanyament en el dol Taller informatiu sobre un estil de vida saludable i addiccions

Taller informatiu sobre hàbits saludables : alimentació, fisioteràpia i higiene bucodental.

: alimentació, fisioteràpia i higiene bucodental. Demostració de resposta immediata en emergències amb gossos de rescat (ERIE).

A 2/4 de 12 del migdia hi haurà una classe de medicina del moviment Txikung al mig de la plaça. Exercicis terapèutics per millorar la salut i retrobar un equilibri a nivell físic, mental i emocional. Anirà a càrrec de Lídia Busquets (del centre Kinergia Salut i Vida).

L’any passat, recorda Creu Roja a Bages, va ser un èxit d’assistència, amb la participació de diversos instituts i els seus alumnes d’ESO. Aquest any també s’espera la seva participació, i es convida la població en general a participar-hi i a passar una estona per la plaça. Les accions seran realitzades amb la col·laboració d’Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, l’Institut Català de la Salut (Catalunya Central), i SAS Sant Andreu Salut.