Els biomaterials en la moda i el tèxtil protagonitzen una exposició al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa

En el marc de la proposta A Manresa l’abril és tèxtil, que tindrà l'epicentre el dia 19 d’abril amb la celebració de les primeres jornades de tèxtil sostenible, des d’avui 9 d’abril i fins al diumenge dia 21, es pot visitar al Museu de l'Aigua i del Tèxtil l’exposició Biomaterials: Explorant el món de la Bio-Creativitat.

En un moment en què la sostenibilitat i la cura pel medi ambient formen part de l'actualitat, es proposa que el públic descobreixi el món dels biomaterials, un sector innovador que està canviant la indústria a partir de la idea de circularitat, amb la voluntat de transformar els residus que fins ara es llençaven, en materials valuosos que es poden utilitzar per crear d'altres productes, començant a la cuina de casa, aprofitant el rebuig del que mengem o consumim.

Encapçalant aquesta transformació, el món del tèxtil i la moda són una plataforma de desenvolupament dels biomaterials amb formes i textures que, no només són atractives estèticament, sinó que són ètiques i respectuoses amb el planeta. Una revolució que succeeix en la intersecció entre creativitat i ciència, i que espera obrir la ment a noves formes i nous productes així com formes de treballar.

L’exposició presenta una selecció de projectes de tota Europa, la majoria dels quals ja són al carrer en forma de sabates, complements, peces de roba, així com propostes que encara es troben en fase d’estudi. Compta amb la participació de membres del col·lectiu Remix El Barrio, iniciativa guardonada el 2021 amb el prestigiós premi STARTS atorgat per la Comissió Europea en la categoria de col·laboració innovadora, així com d’altres iniciatives que destaquen per la seva originalitat, tècnica i creativitat com ara Squeeze the Orange o Cibico– Reolivar, Agnes Van Dijk, Zena Holloway, Basque Biodesign Center i Material Driven.

Es pot visitar de forma gratuïta en horari de museu, de dimarts a diumenge de 10 del matí a 2 del migdia i té la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, de ProManresa i de la Diputació.