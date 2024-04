L'Ajuntament de Manresa homenatja l'àvia centenària Rosa Bonsfills Bonsfills

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha visitat avui dimarts Rosa Bonsfills Bonsfills per felicitar-la pel seu centenari i li ha lliurat un ram de flors i un obsequi en nom de l’Ajuntament. La visita ha tingut lloc al carrer de Pompeu Fabra, on resideix, amb la presència de familiars que no s’han volgut perdre aquesta celebració tan especial.

Rosa Bonsfills Bonsfills va néixer a Manresa el 7 d’abril de 1924. És vídua, té una filla i dues netes. Durant la seva vida laboral va treballar durant 25 anys a l’establiment Hifor, del carrer Nou. A banda de la seva feina, li agradava molt fer caminades, la costura i estudiar matemàtiques i podologia. Gràcies al seu bon estat de salut general encara avui es manté molt activa, llegeix i fa puntes de coixí.