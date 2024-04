Un treball sobre el dolor en persones amb paràlisi cerebral sense parla, 10è Premi d’Investigació d’Ampans

El Jurat del Premi d’Investigació i d’Innovació sobre Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament d'Ampans ha proclamat els treballs guardonats en la 10a edició. El primer premi en la categoria d’Investigació se l’ha endut un treball sobre el dolor en persones amb paràlisi cerebral que no es poden comunicar i les implicacions en la seva qualitat de vida. El treball aborda l'anàlisi de diversos biomarcadors amb un exhaustiu desplegament de recursos i de proves diagnòstiques. Els resultats d'aquesta investigació obren el camí cap al desenvolupament d'instruments de mesura del dolor basats en el reconeixement facial mitjançant l'aplicació de tècniques d'Intel·ligència Artificial (IA) que disminueixen la subjectivitat en les valoracions dels professionals. Dotat amb 5.000 euros, ha estat realitzat per un equip de professionals format per Álvaro Sabater, Immaculada Riquelme i Pedro Montoya, dins del Doctorat de Neurociències de la Universitat de les Illes Balears.

En la mateixa categoria, s’han premiat dos treballs més en segon i tercer lloc: un estudi que analitza els factors de risc en les caigudes que pateixen les persones amb discapacitat intel·lectual i una investigació sobre els factors de protecció i seguiment dels nadons prematurs de molt baix pes, que relaciona el desenvolupament neuropsicològic i l’estat nutricional.

En total s’atorguen sis premis entre les dues modalitats, tres d’investigació i tres d’innovació.

En la modalitat d’investigació el jurat valora el rigor científic del treball i l’aportació de coneixement i la seva utilitat; i en la modalitat d’innovació, el seu impacte en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la seva capacitat de rèplica en altres contextos de suport a persones amb necessitats especials. Els primers premis de cada modalitat estan dotats amb 5.000 euros cadascun, els segons amb 3.000 i els tercers amb 1.000 euros.

Primer premi d'innovació desert

En la desena edició, el jurat ha decidit deixar desert el primer premi en la categoria d’Innovació, després d'una revisió minuciosa dels treballs presentats. Tot i reconèixer la qualitat i la innovació dels projectes presentats, cap d'ells ha aconseguit destacar de manera clara i contundent sobre la resta en termes de novetat i impacte en el seu àmbit d'aplicació. La decisió de deixar desert el primer premi busca mantenir un alt estàndard de reconeixement a la innovació i assegurar que el premi màxim reflecteixi la veritable excel·lència i contribució al camp de la innovació.

El segon i tercer premi s’han atorgat a una proposta d’intervenció amb realitat virtual per reduir l’ansietat social en persones amb TEA, i al disseny de l’App Compartim, com a suport facilitador a la transició a la vida adulta de persones amb discapacitat intel·lectual, incidint en les seves capacitats d'autodeterminació.

El Premi d’Investigació i d’Innovació sobre discapacitat intel·lectual, que compta amb el suport d’ Esteve, ICL Iberia i Control Group, és un reconeixement a la feina de professionals i equips que dediquen el seu treball a la investigació per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament.

Acte d’entrega amb Quim Moya

El 10è Premi d’Investigació i d’Innovació d'Ampans s‘entregarà a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa, dimarts que ve 16 de març a les 6 de la tarda, en un acte que comptarà amb una ponència i acció de l’artista i divulgador Quim Moya i la intervenció del col·lectiu d’artistes de L’Art de Viure, que mostraran l’art com a eina d’empoderament i sensibilització.

Coincidint amb l’acte d’entrega de premis, la sala de l’auditori de la Plana de l’Om estrenarà una exposició d’obres realitzades a L’Art de Viure, el projecte d’art que impulsa la fundació Ampans i que s’ha convertit en un referent del gènere conegut per Art Singular.