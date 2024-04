Cap a 800 persones han participat fins a mitja tarda de dissabte al Tast de Jocs del CAE

La catorzena edició del Tast de Jocs que el CAE organitza al Centre Cultural El Casino de Manresa ha arrencat amb èxit aquest dissabte, i fins a mitja tarda ja hi havien passat unes 800 persones. Encara s'hi podrà participar fins al punt de la mitjanit i demà, de 10 a 2/4 de 2, i 5 a 2/4 de 9.

La resposta està sent "molt positiva", apuntaven fonts de l'organització, que enguany ofereixen més de 400 jocs de taula distribuïts per zones segons la temàtica. Hi ha el Far West, amb propostes lligades a l'oest americà, un bloc de jocs d'enginy i lògica, i una secció infantil amb jocs de construcció i habilitat. Ja de bon matí s'hi ha acostat un públic més aviat familiar i provinent de casals i esplais, mentre que a la tarda és més juvenil (com també el que s'espera al vespre i nit). S'ha comptat amb la presència de l'Associació de Bridge per ensenyar com funciona aquest joc de cartes.