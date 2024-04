El TechLab Manresa de la Politècnica convida a participar en el Dia Internacional de les Noies TIC

El quart dijous del mes d’abril se celebra, des de l’any 2011, a més de 160 països de tot el món, el Dia Internacional de les Noies en les TIC (Girls in ICT Day), una iniciativa de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les TIC. Un dia pensat amb la idea que les entitats, els governs i les empreses s'impliquin en difondre les oportunitats que poden oferir les TIC a adolescents i estudiants universitàries per a la seva carrera professional.

Amb aquesta campanya es vol crear un ambient global que animi i impulsi les joves a considerar carreres en el creixent camp de les TIC i trencar així amb la gran diferència que encara hi ha entre la quantitat d’homes i dones que exerceixen professions relacionades amb les TIC.

A la UPC Manresa es comparteixen aquests objectius i ja fa cinc anys que se celebra aquesta jornada, adreçada a noies a partir de 15 anys. Des de llavors hi han participat noies de la Catalunya Central. Aquest any, s’ha programat un taller que anirà a càrrec de Xènia Mata, alumna del grau en enginyeria de sistemes TIC, sobre Internet de les coses. També estarà obert als nois que hi vulguin assistir.

Per a inscripcions i més informació, podeu consultar aquest enllaç.

Què és?

La UIT és l'organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Està integrada per 193 estats membres i per més de 1.000 empreses, universitats i organitzacions internacionals i regionals. Amb seu a Ginebra (Suïssa) i oficines regionals en tots els continents, és l'organisme més antic de la família de les Nacions Unides, connectant el món des de les albors del telègraf, el 1865.

Què fa?

Facilita la connectivitat internacional a les xarxes de comunicació. Atribueix espectre radioelèctric global i òrbites satel·litàries, desenvolupa estàndards tècnics que garanteixen que les xarxes i tecnologies es connectin sense problemes, i treballa per millorar l'accés a les tecnologies digitals en comunitats desateses de tot el món. La UIT s'esforça per acostar la connectivitat digital a tot el món, proporcionant una plataforma multilateral i fiable per negociar acords i normes internacionals, compartir coneixements, crear capacitats i col·laborar amb els membres i associats per ampliar l'accés a la tecnologia a tot el món.

Per què és important?

La tecnologia ha esdevingut la columna vertebral de la vida moderna. Les xarxes i els dispositius depenen a tot arreu de la tasca de la UIT. Cada cop que utilitzem un telèfon mòbil, enviem un correu electrònic, accedim a Internet, veiem la televisió o els serveis de flux continu, pugem a un avió, consultem el pronòstic del temps o utilitzem imatges de satèl·lit per navegar o explorar, confiem en el treball de la UIT. 2.600 milions de persones, la majoria en països en desenvolupament, segueixen sense connexió. La UIT treballa per tancar aquesta bretxa digital mitjançant la connectivitat universal i la transformació digital sostenible.