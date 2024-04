El conflicte entre veïns i Alternativa pel soroll serà la base del debat estrella del congrés d'acústica a Manresa

El teatre Kursaal de Manresa serà la seu, els dies 24 i 25 d'abril, en el marc de la Setmana Sense Soroll, del 5è Congrés d'Acústica de Catalunya Acusticat. El conflicte entre una comunitat de veïns i la Festa Major Alternativa de Manresa pel soroll dels concerts que acull la plaça del Puigmercadal serà la base de la taula de debat estrella del congrés. Amb l'enunciat "Com podem realitzar actes festius a l'aire lliure i minimitzar possibles molèsties al veïnatge?", l'ha proposat l'Ajuntament als organitzadors.

Tal com ha confirmat Carles López, responsable dels temes d'acústica del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, aquest dimecres al migdia, en la presentació del congrés, serà la primera vegada que l'Acusticat debati el tema del descans dels veïns i els actes festius a l'aire lliure. En una edició anterior, es va parlar d'una sentència a Vilanova i la Geltrú referent a la prohibició de fer un festival en una zona al costat de la platja. Els veïns ho van portar als tribunals i van guanyar. Al congrés hi va intervenir l'advocat que va portar el tema i un dels promotors del festival.

Presentació en primícia

De moment, amb les inscripcions, gratuïtes, encara obertes, ja hi ha 350 persones apuntades per participar en els diferents actes, entre els quals hi haurà la presentació, en primícia, del nou Reglament de la Llei 16/2002 de protecció de la contaminació acústica, que, ha avançat López, tindrà com a novetat pel que fa a l'aïllament acústic en la construcció, en relació amb el codi tècnic d'edificació de l'àmbit estatal, el fet que, "abans de donar les claus" d'un edifici de nova construcció, caldrà haver mesurat in situ l'aïllament de les parets per comprovar que sigui el correcte i, en cas contrari, poder-ho solucionar. El nou reglament s'havia de posar a exposició pública ara, però, la convocatòria d'eleccions al Parlament del pròxim 12 de maig, ho ha aturat.

Jesús Alonso, regidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències, que ha participat en la presentació del congrés, juntament amb López i Elisabet Carnicer, comunicadora audiovisual, que en serà la conductora, ha comentat que "possiblement amb totes les conclusions que traurem" del debat estrella "pot passar que hàgim de retocar les ordenances d'edificació per ajusta-nos al reglament i, això ja ho dono per descomptat, haurem de modificar el mapa acústic. Està cantat que ho haurem de fer", ha afirmat.

Dues hores de debat intens

La taula estrella sobre la compatibilitat dels actes festius a l'aire lliure amb el descans dels veïns es farà el dimecres 24 d'abril, d'1/4 de 2 del migdia a 1/4 de 4 de la tarda. Tindrà una durada de dues hores, i no d'una com és habitual, perquè s'ha considerat que el tema dona per a molt.

Hi intervindran Xavier Torras, tècnic del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lluminosa de la Generalitat; l'advocada Yomara Garcia, presidenta de Juristas Contra el Ruido, que també protagonitzarà la ponència inicial de la jornada, a 2/4 de 10 del matí, després de l'obertura institucional; les també advocades Patricia Gabeiras i Belén Álvarez, de Gabeiras & Asociados, i Jeroen Paymans, d'Axioma Consultors Acústics. Moderarà, Marc Marcè, director de Regió7.

Inclourà una primera part on Marcè exposarà el problema, seguida de la intervenció dels ponents, que donaran els seus respectius punts de vista. Seguidament, es dividiran els participants en grups perquè tothom pugui fer aportacions, ja sigui un veí que viu en una plaça on fan concerts cada dos per tres, a un promotor musical que el que vol justament és programar concerts a l'aire lliure, a un tècnic municipal que ha de prendre decisions sobre aquest tema. S'exposaran problemes i s'intentarà donar solucions per a cada cas.

El paper de l'administració i les terrasses

Després de passar per Sabadell, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Granollers, l'Acusticat farà parada a Manresa en una edició on també es parlarà de si "És prou contundent el paper de l'administració enfront del soroll d'activitats?" (el dimecres 24 d'abril, a 3/4 de 12 del migdia) i sobre "Les terrasses en via pública d'establiments de restauració en els mapes estratègics de soroll" (el dijous 25 d'abril, a 1/4 de 12 del migdia).

A banda, es tractaran qüestions lligades a la construcció i els aïllaments, a la contaminació acústica sobre la salut i a l'accessibilitat de les ciutats pensant en les persones amb discapacitat. També es lliurarà un guardó a un professional del sector i un premi honorífic a títol pòstum. En l'acte de cloenda que, com el d'obertura i les ponències d'arrencada de les dues jornades, es farà a la sala gran, es donarà conèixer la ciutat que acollirà l'edició següent de l'Acusticat.

10.000 morts cada any a Europa per contaminació acústica

López ha destacat que "la contaminació acústica és un gran problema per a la nostra salut" i que, segons estudis de la UE, "cada any moren 10.000 persones per contaminació acústica", que ja s'ha convertit "en el segon problema ambiental més greu". El Departament d'Acció Climàtica va detectar que "hi havia molts buits i manca d'informació" sobre aquest tema i va decidir posar en marxa l'Acusticat, que a Manresa tindrà el patrocini d'una vintena d'empreses del sector, més que mai.

Una activitat de les que inclourà serà un passeig-escolta al voltant del Kursaal per buscar zones tranquil·les de Manresa, on participarà una persona que anirà amb els ulls tapats, una altra que la guiarà i una tercera que farà de notari per recollir el que es vagin trobant. A banda, hi haurà una fira amb estands de les empreses implicades a la sala petita, on també es podran compartir les pauses i prendre un refrigeri.

El programa es pot consultar en aquest enllaç i les inscripcions es poden fer en aquest.

L'Acustucat l'organitza el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de l’UPC i l’Ajuntament de Manresa.

