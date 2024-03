És possible ensinistrar un gat com es fa amb un gos?

Que els animals són éssers vius intel·ligents és una cosa que ningú posa en dubte. Depenent de la seva raça o espècie, la intel·ligència animal –és a dir, el conjunt d’habilitats i capacitats que els permet viure i adaptar-se al seu entorn– serà més elevada o menys.

Diversos estudis assenyalen el ximpanzé com l’animal mamífer més intel·ligent del món i en destaquen que és capaç fins i tot d’imitar l’home i d’utilitzar eines amb les seves mans.

A més dels primats, els elefants i els dofins també destaquen com a animals intel·ligents, igual com el pop, que alguns consideren que té fins i tot capacitat de raonament.

Entre els animals domèstics més comuns –gossos i gats– no és difícil trobar gossos ensinistrats per a tot: guies de persones invidents, agents de policia capaços de detectar drogues i trobar morts entre la runa d’un edifici, detectors d’explosius o feixos de bitllets...

Comunicació entre felins

Però, què passa amb els gats? Se sap que hi ha gats que han après a comunicar-se, almenys mitjançant missatges simples, per demanar menjar, per exemple. Però la realitat és que són animals menys disposats a complaure els humans que els gossos. De fet, a l’hora d’adoptar un gat cal tenir en compte que són animals que permeten que els donis aliment i empara i, amb sort, permetran que els acariciïs i juguis amb ells, però sempre quan ells vulguin i el temps que ells determinin.

El cert és que un gat és molt més procliu a fer-se entendre que un gos. Els seus miols al voltant de la menjadora o a la porta del carrer o finestra ja donen prou pistes del que vol: menjar o sortir.

Trucs

A part d’això, és possible ensinistrar un gat perquè, igual com fa un gos, faci certs trucs, com donar la poteta o seure. Sempre tenint present que un gat va a la seva i només farà monades quan li vingui de gust, ja que, per començar, són menys golafres que els gossos.

La manera òptima per fer-ho és com amb els gossos: amb ordres curtes, acompanyades de gestos i premiant el felí amb llaminadures (menjar) i carícies, a més de paraules amables.

També és bo utilitzar un so característic que acompanyi el premi perquè l’animal associï el so a una cosa bona, ja sigui un espetec o xiuxiueig fet amb la boca o amb algun aparell extern, «com un ‘clicker’», apunta Àlex Salvador, coordinadora d’El Jardinet dels Gats, una entitat sense ànim de lucre de Barcelona que es dedica a la cura i protecció dels gats de carrer i abandonats. Així, en un moment donat es podrà premiar el felí només amb el so.

Quins trucs poden aprendre?

Les sessions d’entrenament dels gats no han de ser gaire llargues, asseguren els experts. Els gats són animals que perden la concentració o l’interès de seguida –contràriament al que passa amb un gos, amb el qual pots estar hores repetint el mateix joc o exercici. «Han de ser rutinàries i fer-se en un espai en silenci», afegeix Salvador.

Els cinc trucs que un gat pot aprendre fàcilment, sempre que ell vulgui, són:

Xocar la pota

Variant felina del truc de donar la poteta. Els gats són animals que quan els assenyales amb un dit, intenten agafar-lo, hi donen un toc –una miniurpada– o ajunten la pota al dit, com si fossin E.T. L’extraterrestre amb el nen Elliot. Amb una mica de reforç positiu, pots aconseguir que el teu gat xoqui els cinc amb tu en comptes de donar-te una urpada al dit. I, de la mateixa manera, també pots aconseguir que et doni la poteta.

Venir quan el crides

Tot just desmamar-se, cosa que passa cap a les 8 o 10 setmanes, veuràs que el gat de seguida reconeix el so del paquet de menjar, ja sigui una llauna o una bossa de pinso. Quan l’obris, si està ben acostumat a les hores de menjar, acudirà rabent i veloç a aquest so. Acompanya aquesta obertura amb una crida al gat pel seu nom o per l’ordre, i utilitza aquesta ordre posteriorment perquè acudeixi a tu sense menjar pel mig.

Atura’t, seu, jeu, roda...

En català, castellà, anglès o qualsevol idioma que desitgis, però sempre la mateixa paraula. Les ordres ‘atura’t, seu, jeu, roda’ són fàcils d’ensenyar al gat, sempre acompanyades de gestos, i mantenen la seva ment àgil i ocupada. A més, et donen més control sobre els moviments del teu felí i fan que sigui més fàcil transportar-lo, per exemple, ja que farà que el teu gat entri a la cistella de transport sense problemes sempre que l’hagis educat i l’hi ordenis.

Passar pel cèrcol

Mostrant-li una llaminadura o premi a través d’un cèrcol, pots fer que el gat hi passi a través i, el que és més important: que faci exercici i ho vegi divertit, com un joc.

Saltar o girar sobre si mateix

Perquè un gat salti, li mostrarem el premi o txutxe i l’hi elevarem, alhora que donem l’ordre o el so triat. Perquè giri sobre si mateix, li mostrarem el premi o llaminadura davant del seu morro i li donarem la volta a poc a poc al seu voltant, fins que el gat faci un volta completa, màxim dues. En aquest cas, direm la paraula escollida o el so abans d’iniciar la volta, perquè el gat l’associï a l’ordre que volem donar-li. En els dos casos, i com en tots els anteriors, cal repetir el truc diverses vegades. Tant en el salt com en el gir, el premi ha d’estar molt enganxat al seu morro al principi i després, una vegada ja ho vagi fent, anar separant-lo fins a retirar-lo del tot.