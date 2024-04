El teu felí està obsessionat amb el teclat de l'ordinador?

Les nostres mascotes són adorables. La seva companyia ens pot arribar a fer passar d'un dia trist a un de divertit i feliç. Gossos, gats, ocells, hàmsters, etc. De mascotes n'hi ha un munt, però avui farem èmfasi en els nostres amics felins. Aquests animals són curiosos, divertits, esquerps; en definitiva, són molt seus! Però també els agrada molt la companyia i fer d'investigadors. És per això que avui et descobrirem perquè tenen tanta afició a posar-se sobre el teclat de l'ordinador.

Aquests animals domèsticssolen ser molt independents, però n'hi ha alguns que són més aferrats, per la qual cosa potser no t'has adonat de la predilecció que tenen cap a aquests dispositius portàtils (teclats d'ordinador) perquè ja et solen seguir a tot arreu.

Molts propietaris de felins es pregunten quin és el motiu i és que hi ha diversos punts de vista. En primer lloc, es creu que és per la calor que emanen, ja que aquesta els atrau i els fa pujar la temperatura. Tot i això, altres experts opinen que es col·loquen davant de la pantalla per cridar la teva atenció i que els acariciïs. Totalment contrari, també hi ha la creença que simplement ho fan per altura de l'escriptori, perquè així poden tenir una panoràmica de l'habitació i controlar tot el que passa al seu voltant.

L'afició del teu gat amb el portàtil / freepik

Sigui pel motiu que sigui, la veritat és que poden ser un perill, ja que solen veure's atrets per les pantalles i donar alguna mossegada que, encara que és imperceptible, pot deixar el teu portàtil totalment inutilitzable. Per aquest motiu, us donem alguns trucs per mantenir-vos allunyats d'aquests dispositius.

Els trucs per mantenir el teu gat allunyat de l'ordinador