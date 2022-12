Després de dues setmanes de negociacions, la cimera de la biodiversitat de Mont-real ha arribat per fi a un acord. Els 196 països reunits es comprometen a protegir el 30% de la superfície terrestre i marina del planeta per al 2030, aplicar més mesures per frenar la pèrdua d’espècies a totes les regions del globus i posar en marxa un nou fons econòmic per protegir la biodiversitat. Els més optimistes ja defineixen aquest pacte com l’Acord de París de la Natura. És a dir, una normativa marc que permeti desplegar objectius, lleis, polítiques i eines de finançament a tots els nivells per aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat per al 2030.

L’acord de Mont-real, segellat aquest mateix dilluns al matí, ha sigut aprovat per unanimitat per l’assemblea de les Nacions Unides. El pacte canadenc, a diferència del seu predecessor, marca la necessitat de crear plans governamentals més sòlids per traslladar aquests grans acords internacionals a la realitat de cada país. En aquest sentit, Mont-real no només demana més esforços als governs del món. També reclama més compromís per part de les grans empreses. En aquests moments, segons alerten diversos estudis, el planeta s’enfronta a una extinció massiva d’espècies i, de seguir així, el món podria perdre tanta biodiversitat com quan una pluja de meteorits va acabar amb els dinosaures. L’últim informe de la Plataforma Intergovernamental sobre Diversitat Biològica (IPBES) adverteix que ara mateix hi ha un milió d’espècies arreu del món que estan en perill d’extinció. Gran part d’aquestes, per l’amenaça directa que suposen les activitats humanes i pràctiques com la sobreexplotació.