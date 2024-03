L''aigua oculta': 2.400 litres per elaborar una hamburguesa i només 50 per a una taronja

Fins a 7.500 litres d'aigua per a fabricar uns pantalons texans i 2.400 litres per a elaborar una hamburguesa: la divulgació del consum d' 'aigua oculta' o petjada hídrica, segons les dades facilitades per organismes internacionals, suposa una altra via per a la conscienciació cap a un consum més responsable i sostenible.

La petjada hídrica és la quantitat del recurs que s'utilitza en els diferents processos de producció industrial i el seu control és important a causa de la inseguretat alimentària i energètica que genera la seva escassetat en diverses zones del planeta, encara que el consumidor no sol ser conscient de les quantitats ingents d'aigua necessàries per a l'elaboració de diferents productes.

Litres d'aigua necessaris per a diferents productes

Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), per a la producció d'un quilo de carn de vedella es necessiten 15.000 litres d'aigua; per a un de xai, 8.700 litres; per a un de porc, uns 6.000 i, per a un de pollastre, 4.300 litres.

Quant als llegums i cereals, la producció de mig quilogram d'arròs requereix 1.700 litres d'aigua; 500 litres, en el cas de la mateixa quantitat de blat; 450, en el del blat de moro i 25, en el de llenties.

Respecte a les fruites i verdures, per a una ració d'olives es precisen 250 litres d'aigua; per a una poma, 70 litres; per a una taronja, 50, i tant per a l'enciam com per al tomàquet, 13 litres.

Les macrogranges són grans consumidores d'aigua

Segons la FAO, per a elaborar una hamburguesa es necessiten 2.400 litres; per a una ampolla de vi, 720 litres; per a una canya o got de cervesa, 720 i, per a un got de suc o suc de poma, 190. Finalment, en la producció de lactis, elaborar mesurat quilo de mantega requereix 2.700 litres d'aigua; pràcticament igual a la quantitat necessària per al formatge, 2.500, i un litre de llet, 1.000 litres d'aigua.

Indústria de la moda

Més contaminant és la indústria de la moda perquè, segons dades de l'Institut Tecnològic del Tèxtil (Aitex), requereix uns 93.000 milions de metres cúbics d'aigua a l'any, una quantitat equivalent al consum directe d'aigua de cinc milions de persones.

De fet, l'ONU considera la de la moda com la segona indústria més contaminant del món, ja que per a fabricar uns pantalons texans o 'blue jeans' utilitza uns 7.500 litres d'aigua, mentre que una samarreta requereix uns 2.700 litres.