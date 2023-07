Un dels signes més evidents del pas dels anys són els cabells blancs. La seva aparició ens fa semblar més grans i són molts els que opten per tints o diferents tractaments per dissimular-les. Si tu també veus com els cabells blancs comencen a aparèixer en la teva cabellera i vols acabar amb ells de manera natural, segur que aquest truc t'interessa.

Els cabells blancs també poden aparèixer per factors genètics o per l'estrès

Es tracta d'un remei casolà molt econòmic i ràpid, ja que els que ho han provat afirmen que els cabells blancs desapareixen en tres dies i, per això, només necessites quatre ingredients naturals:

Un litre d'aigua Una bossa de romaní Una bossa de sàlvia Una bossa de te verd

Com preparar el remei casolà per eliminar els cabells blancs

Un cop tinguis tots els ingredients preparats has de posar a bullir el litre d'aigua en un cassó. Quan comenci a bullir has de posar dins les tres bossetes d'herbes (romer, sàlvia i te verd). Mantingues-les al foc durant cinc a minuts i passat aquest temps, retira del foc. Cola la barreja resultant i guarda el líquid en un pot de vidre. Deixa que reposi durant 24 hores amb el pot ben tancat.

Quan la barreja hagi reposat durant un dia sencer estarà a punt per aplicar-la. L'ideal és que et facis amb un pot de plàstic amb aplicador. Hi poses la solució i t'ho vas aplicant sobre els cabells, des de les arrels fins a les puntes. Pren-te el teu temps i ves separant els cabells, a poc a poc, perquè la solució que has preparat arribi a tot arreu. Quan l'hagis estès, tota, pel cuir cabellut, posa't una gorra de dutxa i deixa que la solució actuï durant una hora. Passat aquest temps, treu-te la gorra i renta't els cabells com ho fas normalment.

Perquè aquest tractament sigui el més efectiu possible, has de repetir l'operació durant tres dies seguits. Passat aquest temps, notaràs com els teus cabells blancs tornen a recobrar el color d'antany. El remei serà efectiu durant uns mesos.