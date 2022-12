Després de més d’una dècada d’entrebancs, Moià podrà disposar finalment de l’esperat aparcament públic soterrat de la plaça del CAP. Si bé la inauguració oficial es farà aquest dissabte a les 12 del migdia en el marc d’una jornada de portes obertes durant tot el matí, l’equipament no entrarà en servei fins al proper dijous, 22 de desembre, segons han informat fonts municipals.

El nou pàrquing, amb entrades per la plaça del CAP, des del carrer Santa Magdalena i des del carrer de la Tosca, de moment s’estrenarà amb dues de les seves tres plantes, que permetran disposar de 147 places per a vehicles. Dijous entrarà en funcionament entre les 7.30h del matí i les 22.00h de la nit, i de moment ho farà de forma gratuïta com a zona blava temporal amb una estada màxima de 2 hores, que caldrà indicar col·locant el rellotge horari en un lloc visible. El proper mes de març es posarà en marxa el sistema d’accés de pagament, de manera que les places de rotació continuaran sent gratuïtes les dues primeres hores, però a partir d’aquesta segona hora s’haurà de pagar. A partir del març també es podran utilitzar les places de lloguer fix.

Aquest pàrquing s’estrenarà després d’un llarg periple judicial i burocràtic que l’ha deixat en desús durant anys. I és que, aquest equipament ja el va desenvolupar l’antiga societat municipal MoiàFutur, però va acabar fent fallida i el projecte va quedar aturat. Més tard, i després d’un llarg procés amb un concurs de creditors, finalment l’Ajuntament el va poder adquirir i reprendre’n la proposta de funcionament. L’obra inicial ja havia deixat feta tota l’estructura, però hi faltaven les instal·lacions de serveis, infraestructures d’accessibilitat i el marcatge dels espais. Ja fa uns mesos que es van posar en marxa els treballs d’adequació i finalització de l’aparcament, que es van adjudicar per un import de 529.199 euros, i que la Diputació va finançar en un 90%. Igualment, s’ha adequat l’accés al pàrquing, situat a la planta zero.

Aquest equipament ha d’ajudar a resoldre la manca d’aparcament, que és un dels principals problemes pendents en el nou Pla de Mobilitat de Moià, com també ho són els de circulació en alguns carrers i la manca de rotació de vehicles.

La jornada de portes obertes d’aquest dissabte es farà d’11 del matí a 2 del migdia, i entremig, a les 12, tindrà lloc la inauguració oficial a càrrec de l’alcalde, Dionís Guiteras, i dels tècnics del Pla de Mobilitat de Moià.