Els ‘skaters’ catalans es desafien a Manresa

Els millors skaters de Catalunya es donaran cita a Manresa aquest dissabte a la zona esportiva del Congost.

Samuel Della Siega, responsable de la Comissió Tècnica de Skateboarding de la Federació Catalana de Patinatge; el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí Moll; la regidora de Joventut, Isabel Sánchez Pulido, i el president de l’Associació Stalow, Ferran Soler Cot, han promès que la ciutat serà la capital catalana de l’skate i donaran el tret de sortida a la primera jornada de la Lliga Catalana de Skateboard 2024, en el marc de la programació de Manresa Ciutat Europea de l’Esport 2024.

Aquesta serà la tercera ocasió consecutiva en què la instal·lació esportiva del Congost, considerada una de les millors pistes de skate de Catalunya, acull l’arrencada de la competició, un fet que consolida el projecte formatiu Stalow Academy. Una iniciativa que des de l’any 2020 ha aconseguit crear un vincle amb la federació i que ha contribuït a promoure aquest esport a Manresa formant una nova generació de skaters que tenen la possibilitat d’aprendre d’una manera òptima en termes de rendiment i seguretat.

La competició arrencarà dissabte a les deu del matí amb la categoria júnior i a la tarda serà el torn de la categoria absoluta, en què tindran cabuda júniors i sèniors. Aquesta és la gran novetat d’aquest any per l’altíssim nivell que els skaters júniors han demostrat en edicions anteriors, fins i tot competint en les categories sèniors.

Per completar la competició esportiva i dinamitzar de manera festiva la jornada, l’entorn de la pista de skate serà l’escenari de diverses activitats extres programades com una zona de finger skate, un mercat d’artistes locals i actuacions musicals, entre altres propostes. L’Associació Stalow anima tothom a acostar-se al Congost per disfrutar d’aquest esport de cultura urbana i ressalta el fet que les noves generacions estan trencant la bretxa de gènere que tradicionalment situava l’skate com a esport masculinitzat, ja que actualment hi ha una distribució heterogènia molt pròxima al 50% en les classes extraescolars que s’imparteixen de dilluns a dijous a l’skatepark de Manresa per a totes les edats i nivells.