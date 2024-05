Agatha Christie immortal: guia per veure les millors sèries basades en les seves novel·les

Hi ha autors que escriuen novel·les somiant a veure-les traslladades a la pantalla. No va ser el cas d’Agatha Christie, que no sempre va quedar contenta amb les adaptacions que van fer dels seus llibres, ja que és potser l’escriptora de qui hem vist més obres al cine i la televisió, gràcies al seu bon ull per a la intriga. A la seva Gran Bretanya natal, pràcticament no ets ningú en el món de la interpretació si no has participat en algun títol basat en les peces de la gran dama del misteri. Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Kenneth Branagh, Judi Dench, Peter Ustinov, David Niven, Albert Finney... Són molts els actors compatriotes d’aquesta brillant dona que han sigut sospitosos o han investigat els intricats assassinats que sorgien de la seva ment, fins i tot quan es dedicava a les tasques més anodines. «Els millors crims per a les meves novel·les se m’han ocorregut fregant plats. Fregar els plats converteix qualsevol en un maníac homicida de categoria», va arribar a confessar.

Fa anys que els francesos versionen les seves obres a ‘Los pequeños asesinatos de Agatha Christie’, una sèrie que s’ha ambientat als anys 30, 50 i 60 i que aquest dimecres 16 de març (22.00 hores) estrena la tercera temporada al canal Cosmo, ara amb misteris de la dècada dels 70. La ficció està protagonitzada per una competent comissària (Émilie Gavois-Kahn) que, entre pantalons de campana i psicodèlia, ha de lidiar amb assassins i, de passada, amb el masclisme del seu equip.

Però si sou amants dels casos de Christie, i aprofitant que la nova versió de ‘Mort al Nilo’ no fa ni un mes que és als cines, aquí proposem una guia per veure les millors sèries basades en les seves obres. Tenint en compte que pel·lícules com ‘Testimoni de càrrec’ (1957) de Billy Wilder; ‘Assassinat a l’Orient Express’ (1974), de Sidney Lumet; i ‘Mort al Nil’ (1978), de John Guillermin, són a a Filmin, i ‘La casa torta’ (2017), de Gilles Paquet Brenner, i ‘Asesinato en el Orient Express’ (2017), de Kenneth Branagh, a Amazon Prime. Per jugar al Cluedo des del sofà de casa.

1.Poirot

L’actor David Suchet es va passar dotze temporades a la pell del primmirat detectiu belga addicte a la tisana en aquesta brillant sèrie de la cadena britànica ITV. Amb el bon jan del Hastings (Hugh Fraser), l’inspector en cap Japp de Scotland Yard (Philip Jackson) i l’eficient senyoreta Lemon (Pauline Moran) al seu costat, no hi havia criminal que se li resistís, ni tan sols quan en els últims capítols ja va estar estirat al llit. Hi ha episodis curts, però la majoria són pràcticament pel·lícules, d’una hora i mitja de durada, amb una ambientació impecable.

Any: 1989-2013

On veure-la: Filmin i Amazon Prime

2.Miss Marple

Que no els enganyi el seu aspecte de velleta ingènua i innocent, perquè a Miss Marple no se li escapa res. L’altre gran personatge d’Agatha Christie, aquesta àvia que atrapa malfactors mentre es cuida dels rosers de casa seva al camp, també va ser portat a la petita pantalla pel mateix equip de ‘Poirot’. Amb Geraldine McEwan com a protagonista, a qui va agafar el relleu Julia McKenzie a partir de la quarta temporada.

Any: 2004-2013

On veure-la: Filmin (dues temporades) i Amazon Prime (tres temporades)

3.Diez negritos

La novel·la de crims més venuda de tots els temps, amb 100 milions d’exemplars, ha sigut portada al cine diverses vegades però a la televisió destaca aquesta cuidada adaptació que la BBC britànica va estrenar per commemorar el 125è aniversari del naixement de la gran dama del misteri. En els seus tres addictius episodis, 10 personatges que aparentment no tenen res en comú són citats per un misteriós amfitrió en una illa incomunicada en què, a poc a poc, aniran morint un a un. Amb Aidan Turner (‘Poldark’), Miranda Richardson (‘Dead Boss’), Charles Dance (‘Joc de trons’), Douglas Booth (‘Los pilares de la Tierra’), Maeve Dermody (‘Beautiful Kate’), Burn Gorman (‘Torchwood’), Anna Maxwell Martin (‘El círculo Bletchley’), Sam Neill (‘Peaky Blinders’), Toby Stephens (‘Lost in space’) i Noah Taylor (‘Preacher’).

Any: 2015

On veure-la: Fins fa poc ha estat disponible a Movistar+

4.Inocencia tragica

En la seva autobiografia, Agatha Christie va confessar que va ser un dels llibres que més li va agradar escriure, i aquesta minisèrie de tres episodis de la BBC en va treure partit. El Nadal de 1954, una rica filantropa és assassinada i el seu fill adoptiu és empresonat, acusat del crim. Quan un científic que acaba de tornar d’una expedició a l’Àrtic afirma tenir la coartada que pot demostrar la innocència del noi, ja és massa tard, perquè va morir a la presó. El viudo, que és a punt de tornar-se a casar, i la resta dels ills es resisteixen a desenterrar els secrets del passat. Amb Bill Nighy (‘Love Actually’, ‘Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto’) i Matthew Goode (‘Match Point’, ‘Downtown Abbey’) i Anna Chancellor (‘Quatre bodes i un funeral’), entre altres.

Any: 2018

On veure-la: Movistar+

5.Testigo de cargo

El mateix equip de ‘Diez negritos’ i ‘Inocencia tràgica’ està darrere aquesta adaptació de la BBC, de dos episodis, del relat curt ‘The witness for the prosecution’, que Billy Wilder ja havia portat a la pantalla el 1957 amb estrelles com Tyrone Power, Marlene Dietrich i Charles Laughton. L’assassinat d’una rica viuda (Kim Cattrall) posa en el punt de mira de la policia el jove a qui acabava de deixar-li tota l’herència en aquest ‘thriller’ ple de girs de guió inesperats.

Any: 2016

On veure-la: Fins fa poc estava disponible a Movistar+

6.El misterio de la guía de ferrocarriles

John Malkovich encarna el llegendari detectiu Hercule Poirot en aquesta adaptació de la cadena britànica BBC, de tres episodis, a càrrec de la guionista Sarah Phelps (‘Inocencia tragica’, ‘Diez negritos’, ‘Un escándolo muy británico’). Persegueix un homicida que mata les seves víctimes seguint l’ordre alfabètic i que, al costat del cadàver, deixa una còpia de la guia de ferrocarrils.

Any: 2018

On veure-la: Movistar+

7.El misterio de Pale Horse

Una altra de les minisèries adaptada amb encert per la guionista Sarah Phelps, que prepara amb tocs de terror sobrenatural. Al llarg de dos episodis, Rufus Sewell interpreta un viudo que apareix en una misteriosa llista trobada a la sabata d’una dona que acaba de morir. Totes les persones que sortien a la llista van morint a poc a poc, amb la qual cosa es desencadena la paranoia. Les seves investigacions el porten fins a un pintoresc poble on viuen tres misterioses dones a qui titllen de bruixes.

Any: 2020

On veure-la: Movistar+

8.Matrimonio de sabuesos

Francesca Annis i James Warwick interpreten el duo de detectius Tommy i Tuppence en aquesta sèrie basada en la novel·la homònima de 1929. Consta d’11 capítols i va aconseguir un premi Emmy.

Any: 1983

On veure-la: Filmin