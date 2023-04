L’actual regidora a l’oposició de l’Ajuntament de Moià, Maria Tarter, encapçalarà de nou la llista de Junts per Moià a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. Segons la formació, es tracta d’una «llista guanyadora, però, sobretot, pensada per governar» amb la incorporació al projecte de «moltes cares noves», però amb la major part de la candidatura que es va presentar a les eleccions del 2019.

En els primers llocs, la candidatura manté els actuals regidors de Junts per Moià i com a número 2 es presenta Montse Girbau seguida de Jofre Torras i Jordi Marsinyac. La candidatura renova el seu nom i es presentarà com a Junts per Moià, Montví i Montjoia. D’aquesta manera, assegura, es vol visibilitzar les dues urbanitzacions del municipi.

Maria Tarter acumula una experiència de tres mandats a la política municipal, sempre a l’oposició. Tant a les eleccions del 2011 com a les del 2015 va anar de número 2 de la llista de CiU. A les primeres, en una candidatura encapçalada per Josep Antoni Martínez, i a les segones, per Joan Maria Navarro. Fa quatre anys ja es va presentar com a cap de llista de Junts per Moià. La candidatura va obtenir 4 dels tretze regidors del consistori, que està governat per AraMoià-ERC.

A banda de la de Junts, fins ara, s’ha fet públiques dues candidatures més que concorreran a les eleccions a la capital del Moianès: la d’AraMoià, encapçalada per Dionís Guiteras, que aspira al seu quart mandat, i la del PSC amb Susana Tàpia al capdavant.