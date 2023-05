«La CUP pot fer de contrapunt i de pont amb les associacions»

Lakshmi Roset Sala (Moià, 1995) va tenir els seus primers contactes amb el món polític a les assemblees de la facultat de Dret. Advocada de professió, a les eleccions municipals de fa quatre anys ja anava de número quatre a les llistes de Capgirem Moià-CUP i, a mitja legislatura, va entrar de regidora. Ara ha fet el salt al capdamunt de la llista amb l’objectiu de mantenir la representació de la formació i fer de pont entre la institució i els moviments socials.

Com ha viscut Capgirem Moià aquesta legislatura?

Crec que la nostra capacitat d’influència ha sigut molt limitada, tampoc crec que hagi estat la nostra prioritat destinar molts esforços a fer oposició aquests dos darrers anys. Òbviament si que estem allà per fiscalitzar i hem intentat aportar al màxim el nostre punt de vista, però amb la situació de la pandèmia, amb els col·lectius que hi havia a Moià que necessitaven ajuda com el feminista, la xarxa d’aliments o la de suport mutu, la nostra assemblea destinava energies a poder participar i ajudar aquests moviments. A vegades hem de decidir si prioritzem les institucions o estar al carrer, però si les institucions ens serveixen per fer de pont i reforçar els col·lectius, endavant.

Aquesta legislatura ha estat marcada per l’eixugament del deute a Moià. Comparteixen la manera com s’ha gestionat?

En aquest sentit, estem un mica decepcionats. Òbviament ens alegrem que ja no hi hagi deute, però nosaltres sempre hem dit que aquest deute no havia d’estar eixugat pel poble i se n’havien de fer responsables els qui el van crear i, en última instància, si aquestes persones són insolvents o no es pot determinar com ho van fer, que no es torni el deute, però en cap cas havia de ser eixugat pel poble. Ens alegrem que ara la situació de Moià s’hagi revertit, però pensàvem que aquesta legislatura serviria perquè això és notés i esperàvem que hi hagués un punt d’inflexió en la millora de serveis a la ciutadania.

Amb els comptes sanejats quins creu que són ara els reptes o projectes més immediats?

Hi ha pendent de fer un pla d’usos dels equipaments municipals de Moià perquè ara mateix tenim les entitats òrfenes d’espais. Hi ha els fons Next Generation que ens han atorgat per Comadran i Les Faixes i sembla que es podrà fer alguna cosa, però a part d’això creiem que el pla d’usos pactat s’ha de fer amb urgència perquè enfortir el teixit associatiu fa que s’empoderi la població i que pugui tenir més participació política. A banda d’això, sobretot cal tractar l’emergència climàtica, s’ha de fer molta conscienciació per defensar el territori i no deixar-nos enganyar amb aquests falsos discursos de transició energètica.

Quines són les línies bàsiques del programa de Capgirem Moià?

Nosaltres som una organització socialista i, per tant, volem posar la vida sempre per davant del capital i prioritzar les necessitats de la població per davant dels interessos econòmics. El feminisme òbviament, que aquí a Moià tenim la sort de tenir un moviment feminista bastant fort i el volem aprofitar per intentar que s’apliquin els protocols i revertir la desigualtat que hi pugui haver. L’ emergència climàtica amb la defensa del territori, l’habitatge i la joventut, ja que volem posar els joves al centre i escoltar-los molt per saber quines són les seves necessitats. Tot plegat, sempre des de la participació col·lectiva de tot el poble i col·laborant amb els diferents moviments.

Què pot aportar la CUP a l’Ajuntament de Moià?

En la lína del que hem intentat fer aquesta legislatura, creiem que des de l’oposició el que podem aportar és que la nostra radicalitat, el fet d’estar a l’altre extrem de la balança, permeti tibar a les altres formacions per aprovar propostes que d’una altra manera no sorgirien, com la moció que vam tirar endavant per considerar Moià un municipi antifeixista. Aquesta proposta si no hagués nascut de la CUP no hauria existit i es va aprovar per unanimitat al ple, la qual cosa demostra que sí que es nota certa pressió cap a aquestes ideologies més d’esquerra i antifeixistes. Llavors creiem que de cara a la pròxima legislatura podem fer de contrapunt perquè la balança s’inclini una mica més cap a l’esquerra i cap aquests postulats que busquen la igualtat i, a part, fer de pont amb la gent des de les associacions.

Com valoren el fet que Vox s’hagi presentat a Moià?

Vox és un partit que atempta contra els drets fonamentals i no s’hauria de poder presentar perquè traspassa la línia de la llibertat d’expressió, provocant un discurs d’odi, i a nosaltres ens sembla gravíssim. El poble se sent molt incòmode amb l’existència de Vox.

A la seva formació la Junta Electoral els va impugnar la llista perquè hi havia massa dones...

Sí, ens pensàvem que era una broma. Nosaltres interpretem que la llei es va fer per si hi havia una infrarepresentació de dones i, per tant, no té cap mena de sentit que la impugnin perquè precisament estem revertint una realitat, que és que hi ha menys dones en els espais de debat i discurs públic.