"Hem estat clau en molts moments"

El PSC de Moià ha confiat per segona vegada consecutiva en Susana Tapia San Pedro com a cap de llista del partit de cara a les eleccions del proper 28 de maig. Nascuda a Barcelona l’any 1963, ara viu a la capital del Moianès, on es va traslladar fa 21 anys per moius de feina. Treballa a l’empresa Tèxtil BCH preparant catàlegs per als clients, i fins ara ha compaginat la seva feina amb la de l’Ajuntament, com a única regidora del partit, a l’oposició, on també n’hi ha quatre de Junts i dos de Capgirem Moià (CUP), enfront del sis del govern d’Aramoià (ERC).

Fa temps que el PSC de Moià va fer pública la seva candidatura. Tenia clar que es volia tornar a presentar?

Si. M’ha agradat molt fer de regidora. A més, no és gens fàcil trobar gent per encapçalar les llistes. Ha estat força complicat, i tot i així l’hem feta i amb tres suplents. Però en general costa perquè hi ha molta gent que et dona suport però que no es vol significar, i això s’ha de respectar. Jo no tinc cap problema en aquest sentit, i per la part que em toca, penso que és molt bo que hi pugui haver representació socialista a l’Ajuntament. Per això, quan fa quatre anys se’m va oferir la possibilitat m’hi vaig presentar, i ara també.

Davant d’aquestes dificultats, heu hagut de tibar molt de gent que ja formava part de la llista, o heu buscat la renovació?

Hi ha quatre persones que repeteixen, i la resta són totes noves, i totes del poble. El número dos és Ventura Torres, que fa molts anys que viu a Moià i el considero una persona molt intel·ligent i vàlida, igual que Enric Terencio, que va de número 3 i ja té experiència perquè havia estat regidor.

Què creu que pot aportar en aquesta segona etapa?

Experiència. Abans era una vilatana normal i corrent i ara tinc més coneixement del poble i de les necessitats que té. He après molt, sobretot a nivell de funcionament intern de l’Ajuntament, dels protocols, de la burocràcia... Em costava parlar en públic i ara tinc més solvència, i no ha estat fàcil perquè durant la pandèmia havíem de fer els plens telemàticament des de casa, sense res presencial, i això no ajuda gens a agafar pràctica i coneixements i a aprendre el funcionament del dia a dia. Podríem dir que en realitat ha estat una experiència de tres anys, però molt profitosa. Ara em sento molt més ben preparada, sé com funciona l’Ajuntament, i amb el temps vas adquirint uns hàbits en el sentit que any rere any es repeteixen esquemes de funcionament, des de l’aprovació dels pressupostos, fins a les festes i celebracions, i a base d’anar-ho repetint, en vas aprenent. A més, valoro molt el tracte que he rebut per part de tothom, que ha estat exquisit. M’he trobat molt bé fent de regidora tant a l’Ajuntament com a fora. Hi ha molt respecte amb tothom encara que no tinguem el mateix tarannà.

Això inclou els companys del consistori...

Si, hi ha hagut una relació molt bona amb tots els grups, però especialment amb el govern d’Aramoià, amb qui realment considero que tinc una bona companyonia.

El 2015 el PSC de Moià no va fer candidatura i el 2019 va obtenir un sol regidor. Quines són ara les aspiracions?

En volem més. No és fàcil però com a mínim ens agradaria poder doblar la representació, i si arribéssim a ser tres, encara millor. Veníem de dos mandats sense presència, perquè el 2011 no vam obtenir representació i el 2015 no ens vam presentar, i per això aquests últims quatre anys ens han ajudat a tornar a ser visibles.

El PSC es planteja l’opció d’entrar al govern, si es dona el cas?

Ara per ara no ens podem comprometre a afirmar-ho, tot i que no tanquem la porta a fer-ho. L’important és ser decisius.

Poseu algunes barreres, ja d’entrada, a l’hora de pactar?

D’entrada no vetem a ningú perquè estic convençuda que obtindrem representació els quatre mateixos partits que ja hi ha ara a l’Ajuntament, encara que també hi opti VOX. Això no treu que pugui canviar la correlació de forces.

Com valora la feina feta aquests quatre anys pel PSC a Moià?

Hem estat clau en moltes ocasions, i amb un sol regidor que ha pogut decantar la balança perquè el govern en té sis de tretze. Des de l’oposició, el meu vot ha estat important moltes vegades per poder tirar qüestions endavant. Han estat coses senzilles, però n’hi ha hagut sovint. També hem fet de pacificadors, sobretot al principi, entre Aramoià i Junts, que han estat les dues principals forces, l’una al govern i l’altre a l’oposició. Sovint el PSC ha ajudat a mantenir l’equilibri. A vegades se m’ha titllat de ser la crossa del govern, i no és cert perquè hem votat al costat del que proposava Aramoià quan ens ha semblat que la seva proposta era bona.

En aquest mandat, Moià ha eixugat completament el deute que tenia. Quines oportunitats obre això?

Ha estat gràcies a la feina feta per tot el poble amb els impostos que ha hagut de pagar, i que ara podem anar rebaixant. L’Ajuntament hi ha contribuït, però l’esforç real l’ha fet la gent. Això ens permetrà completar projectes i engegar-ne de nous. Per exemple, la rehabilitació de l’antiga fàbrica de Cal Comadran com a equipament i millorar el local de les Faixes aprofitant els ajuts Next Generation. Però també posant-n’hi nosaltres, i això vol dir que igualment s’ha de ser prudent.

Quins projectes prioritza el PSC de cara al proper mandat?

Proposem cobrir la piscina per poder-ne fer un ús tot l’any. Això costa diners, però pensem que es pot estudiar. Fa quatre anys no es podia ni insinuar, i ara és una de les prioritats que plantejarem perquè creiem que a la gent li agrada la idea. També és important apostar pel reciclatge millorant la recollida selectiva. S’ha de veure com, però tenim clar que s’ha de buscar un nou sistema, entre altres coses perquè ara el reciclatge a Moià és molt baix comparat amb altres pobles. També volem recalcar la necessitat de poder tenir policia dia i nit. De Mossos ja n’hi haurà quan s’acabin les obres de la comissaria a l’edifici de l’Ajuntament, però vigilaran tota la comarca i necessitem que a Moià també hi hagi més efectius totes les hores, en aquest cas de Policia Local. Ara són pocs, a les nits no n’hi ha, i també és complicat quan fan vacances. Cal que puguin arribar més a urbanitzacions com Montví, o als polígons. Tampoc oblidem l’escola bressol, que necessita més recursos per millorar el servei i dotar-la de més personal, i volem crear la regidoria d’Igualtat, Feminisme, i Persones LGTBIQ+, i una altra de la tercera edat. A nivell d’urbanisme, convindria millorar alguns carrers i fer-los més plans, sense voreres estretes com hi ha ara.