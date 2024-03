Moià renovarà l’enllumenat del camí d’accés a la Cova del Toll

El Parc Prehistòric de les Coves del Toll tindrà nova instal·lació d’enllumenat a l’itinerari d’accés a la cova principal per optimitzar la seva gestió energètica. L’Ajuntament de Moià ha aprovat la memòria tècnica que preveu l’execució del projecte d’il·luminació, amb un pressupost de 45.000 euros.

La memòria defineix l’enllumenat d’una part del recorregut, concretament d’un tram d’aproximadament 75 metres, que correspon a l’accés de la Cova del Toll des de la zona d’aparcament i punt d’informació. La lluminària que es proposa és una balisa de peu, de secció circular de 115 mm de diàmetre i 80 cm d’alçada. El color es definirà més endavant per permetre la integració total en el paisatge. Es planteja situar les balises just per davant de la barana en els trams on n’hi ha, i donar continuïtat a aquesta on no n’hi ha.

El projecte també inclou la substitució de les arquetes elèctriques existents en tot el recorregut. Actualment, la instal·lació està formada per un subministrament elèctric de 17,321 kW de potència amb una instal·lació soterrada de tubs i arquetes al llarg del recorregut que no estan en bon estat. Aquestes se substituiran per unes de noves que quedaran fixades al terreny amb formigó i amb una tapa de registre. També hi ha alguns tubs deteriorats per pas de cables elèctrics descoberts, que se soterraran de nou. Pel que fa a la durada dels treballs, es preveu que sigui de 3 mesos.

El projecte està subvencionat per la Diputació de Barcelona en el marc del programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials.

Aquesta serà una nova millora que s’introduirà al Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià, on actualment s’ha dut a terme també la construcció d’una passarel·la i un porxo just al davant de l’accés a la cova.

Aquesta nova estructura permetrà que els arqueòlegs puguin treballar als nivells inferiors de l’entrada a la cavitat i que alhora els visitants puguin continuar accedint al recinte. D’aquesta manera, sense afectar el camí de ronda del Parc Prehistòric, es podrà continuar amb l’excavació de restes prehistòriques per sota de la passarel·la, situada just a l’exterior de la cova. D’altra banda, el porxo que permetrà protegir l’accés a la cova i les noves excavacions arqueològiques i facilitarà la seguretat del jaciment.

Amb aquestes millores, el consistori assegura que segueix treballant perquè aquest jaciment arqueològic sigui «referent mundial».

