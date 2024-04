Ecologistes del Moianès denuncien la Generalitat per autoritzar un parc solar a Calders on viu l'àliga cuabarrada

El Fanal Col·lectiu Ecologista del Moianès ha presentat una denúncia a la fiscalia contra la Generalitat de Catalunya per haver autoritzat el parc solar de 22,8 hectàrees projectat a la zona del Canadell de Calders, on té l’espai vital l'àliga cuabarrada, una espècie protegida en perill d'extinció. Segons l’entitat, l’autorització del projecte es va realitzar sense tenir en compte els resultats del ràdio seguiment de la femella de cuabarrada, que té part de l’hàbitat a la zona on es preveu fer aquest parc i el que hi ha projectat just al costat, a les Quingles, encara pendent d’autorització.

Després de presentar al·legacions al projecte, ratificar-les i fer un recurs d’alçada contra l’autorització del parc solar projectat a la zona del Canadell de Calders, que encara no ha obtingut resposta, el grup ecologista El Fanal, un cop esgotada la via administrativa, ha presentat una denúncia a la fiscalia de medi ambient contra la Generalitat, que ara haurà de considerar el cas.

Segons l’entitat, la Ponència d’Energies Renovables va emetre un Informe Ambiental favorable dient que «l’actuació prevista no tindria efectes adversos significatius sobre el medi ambient» quan només feia 46 dies que s’havia col·locat un emissor de seguiment a la femella d’àliga cuabarrada de Calders, que havia de determinar que tenia el seu hàbitat establert en aquesta zona, quan, asseguren, l’estudi mínim hauria de ser d’un any.

Pilar Clapers, membre del col·lectiu cultural i ecologista El Fanal, destaca que «aquesta espècie té el màxim nivell de protecció perquè està en perill d’extinció» i que, en la seva catalogació, es considera «molt sensible a la humanització de l’espai». Per tant, qualsevol canvi en l’ús del sol afectarà el seu hàbitat. L’entitat denuncia que la Generalitat autoritzés el parc solar sense esperar a tenir l’informe d’un any de seguiment de l’àliga, tal com estava previst, tenint en compte que «és molt sovint en aquests camps i que es va detectar un intent de nidificació a poc més d’un quilòmetre del parc».

Campanya de micromecenatge

Per tal de fer front als costos de 1.089 euros per tramitar la denúncia, El Fanal ha dut a terme una campanya de micromecenatge que li ha permès recollir aquest import, que suposa els ingressos de més de 2 anys de les quotes de la vuitantena de socis de l’entitat, en només tres dies.