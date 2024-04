Moià posa al dia el Parc Municipal amb més de 600.000 euros

L’Ajuntament de Moià ha iniciat una intervenció de rehabilitació i manteniment del Parc Municipal Francesc Viñas, amb una inversió global de més de 600.000 euros. Es preveu que els treballs estiguin enllestits abans de la festa major de l’agost.

Amb aquesta intervenció «no transformarem el parc, però li farem una bona neteja de cara molt necessària, després d’uns anys en què s’hi han anat fent petites millores però sense una actuació en tot el seu conjunt», segons ha apuntat la regidora de Medi Ambient i primera tinent d’alcalde, Montse Ferrer. De fet, es tracta de dos projectes, un de rehabilitació, i l’altre de conservació i manteniment, que coincideixen en el temps. Ara s’ha començat a treballar en el primer, i en les pròximes setmanes s’iniciaran les obres del segon.

La rehabilitació es concentrarà més aviat en qüestions d’infraestructures, des de la canalització de la xarxa d’aigua i la renovació total de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions amb un pas soterrat, fins a la neteja i millores de la xarxa de clavegueram, la construcció de noves cunetes i drenatges per reconduir i recollir l’aigua, la pavimentació d’esplanades i camins, o millores en la jardineria, ja sigui amb la plantada d’arbres o amb la formació de nous parterres amb flor.

Tot plegat afectaria diversos punts dins les prop de 2 hectàrees de superfície que té el parc, i suposa una inversió de 331.901 euros, pels quals l’Ajuntament rebrà un ajut de 165.530 euros de la Generalitat. Aquí s’hi han d’afegir els 311.901 euros més que figuren com a cost del projecte complementari de conservació i manteniment, que en aquest cas compta amb una subvenció de 59.290 euros, també de la Generalitat.

Les actuacions de manteniment també afecten el conjunt del parc. En aquest cas, bona part dels treballs se centraran en els edificis singulars que té el parc, com són la miranda, el colomar, el mirador de l’ermita, i la caseta dels cignes on, en general, es preveuen tasques de reparat i arrebossat interior, així com treballs de rejuntat i arranjament d’encavallats, i també el repintat d’interiors i d’elements diversos. En matèria d’obra civil, també es contempla la reparació de murs al llarg de tot el parc, la reparació de baranes, escales i parterres, i la possibilitat de dotar el parc d’un espai cobert per assegurar la celebració d’actes populars que ara, en algunes ocasions s’han de suspendre quan hi ha inclemències meteorològiques.

També es preveu ampliar i millorar el mobiliari urbà, des de la part superior del parc on hi ha la zona de jocs, fins a la instal·lació de més bancs i papereres, o també de nova senyalització (o actualitzar la ja exixtent) per tal que incorpori els nous usos i serveis que ofereix el parc. Així mateix, s’hi posaran cartells per fer divulgació del parc i explicar la seva història i funcionalitat, amb informació, fotografies o plànols.

Es repararà i millorarà mobiliari malmès / OSCAR BAYONA

Finalment, part dels treballs se centraran en la vegetació del parc, amb la plantació d’arbres per a l’alineació de camins, o la recuperació d’una antiga sequoia. També es vol recuperar la font del centre del llac.

Un espai singular

Els projectes que ara es desenvoluparan des de l’Ajuntament de Moià són fruit d’un pla de millora del parc que s’ha definit amb l’objectiu de potenciar-lo i divulgar-lo pel seu valor natural i també com a espai singular i identificatiu del municipi, que va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local el maig del 2022.

S’ha volgut aprofitar les facilitats que dona aquest reconeixement per incrementar la inversió en manteniment i millora, tenint en compte que la declaració d’un BCIL obre més portes a ajuts i subvencions. Va ser així com el setembre del 2022 l’Ajuntament va demanar les dues línies de subvencions que va treure la Generalitat en rehabilitació i en manteniment, i que ara es destinaran en els dos projectes que hi ha en marxa.

Entre els elements singulars del Parc Municipal de Moià, destaquen les dues glorietes neoclàssiques que té, la seva font modernista, diversos monuments commemoratius, un pou barroc, un estany amb una font de circuit tancat, i camins i vegetació amb arbres centenaris de mida monumental.