Carlos Cuevas: «És un viatge més íntim que la sèrie anterior»

Regió7

Nous amics, nous professors i descobertes intel·lectuals i sexuals. Això és el que li espera al protagonista de 'Merlí. Sapere Aude', Pol Rubio, l'alumne destacat del professor Merlí a TV3 i que ha estat l'escollit per seguir l'univers de la sèrie. Movistar + estrena aquest dijous l'spin-off que abordarà el dol que sent en Pol després de la mort del seu referent, en Merlí, i com s'adapta a la seva nova vida universitària com a estudiant de Filosofia a la Universitat de Barcelona. En la presentació de la sèrie aquest dimecres, Carlos Cuevas ha assegurat que la descoberta de l'orientació sexual del protagonista "marca" el tarannà dels capítols.