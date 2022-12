Lionel Scaloni va comparèixer amb la samarreta de l’Argentina en la roda de premsa i va voler revelar una història que va ser clau per aconseguir el títol del Mundial de Qatar 2022. Una xerrada amb Leo Messi ho va canviar tot.

Scaloni va explicar que «amb Messi tinc una anècdota molt bona, després del Brasil, a San Juan, quan ens vam classificar per al Mundial, vaig parlar amb ell abans que se n’anés a París. Transmetíem una cosa molt forta i la desil·lusió també podia ser molt forta. Ell em va dir: no importa, seguim. Segurament anirà bé i, si no, no passa res per intentar-ho».

L’entrenador de l’‘albiceleste’ va afegir que aquesta conversa «em va donar molt d’ànim. «Jo tenia ansietat i amb aquesta xerrada em vaig descarregar. Li vaig explicar amb el que sentia. Amb la seva resposta vaig veure que alguna cosa s’estava fent bé. És una història que vull que tothom conegui perquè és boníssima».

Scaloni estava visiblement emocionat i va culminar la seva compareixença dedicant el títol als seus «pares» i que «estiguin orgullosos del fill que tenen». També va recitar la resta de la família com a colofó: «Han patit molt i els ho agraeixo molt».