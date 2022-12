AVIÀ

Patge reial. Avui, a les 11.30 h, arribada per Cal Tauler i, a les 12 h, recollida de les cartes a la plaça de l’Ateneu. Es deixarà una bústia a la plaça per tal que els infants també puguin dipositar-hi les seves cartes els dies posteriors.

BORREDÀ

Fira de Nadal i arribada del carter reial. Tot el dia, paradetes a la plaça Major. De 16 a 19 h, al Local Puigmal, inflables dragonets i cars i taller de fanalets. A les 19 h, davant de l’ajuntament, arribada del príncep Hassan i els seus patges per recollir les cartes dels infants per als Reis.

CARDONA

Arribada del patge reial. Avui, a les 12 h, al passeig de la Fira (monument a Borrell II). Recollirà les cartes per als Reis. Passacarrers amb la Banda de Música de Cardona amb la col·laboració de Musicant. Organització: Agrupament Escolta Hug Folc i Ajuntament de Cardona.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Arribada del patge reial. Avui, a les 12 h, a la plaça Nova Església.

JORBA

Entrega de les cartes al patge Faruk. Avui, a les 11.30 h, a la plaça de la Font.

NAVÀS

Patge reial. Avui, a partir de les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament. Del dia 27 al 30 de desembre hi haurà les bústies dels patges als carrers: plaça Gaudí, plaça de l’Ajuntament i plaça de l’Església. Ho organitza: Cavalcada de Reis.

OLVAN

Arribada del patge reial. Avui, a les 18 h.

PIERA

Recollida de la carta per als Reis d’Orient. Avui, d’11 a 13 h, al teatre Foment de Piera. Els enviats de ses majestats els Reis d’Orient recolliran les cartes dels infants de la vila. Organitza: Reis de Piera.

PUIG-REIG

Arribada del patge. Avui, a les 18 h, davant de la Torre Vella de Cal Pons. Es recolliran les cartes que els nens i les nenes han fet per als Reis.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Visita del patge reial. Avui, de 12 a 13.30 h, al Cobert de la Màquina del Batre. El patge de Ses Majestats recollirà les cartes pels Reis de l’Orient que els hi portaran els nens i les nenes.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Bústia reial. Al bar de la Sala hi haurà la bústia reial, on es podran deixar les cartes per als Reis d’Orient.

SANTA MARIA D’OLÓ

Arribada de les princeses d’Orient. Avui a les 12.15 h, a la plaça Catalunya. Vindran a recollir les cartes de tota la quitxalla.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Arribada del patge Faruk. Avui, a les 11 h, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu. Arribada del patge reial al nucli antic per recollir les cartes. Organització: comissió Reis Nucli Antic.

SANTPEDOR

Carter reial. Avui, a les 12 h, a la Capella de Sant Andreu. El patge arribarà a la plaça Gran i recollirà les cartes per als Reis de tots els nens i nenes . Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de Santpedor.