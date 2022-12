Un cop més, la banda de la Unió Musical del Bages oferirà el tradicional concert de Cap d’Any, que tindrà lloc el diumenge 1 de gener (19 h) al teatre Kursaal. Un concert, sota la direcció de Dídac Mirallas, amb un repertori format per músiques dinàmiques d’autors com Cris M. Bernotas, Carlos Marques, Robert Sheldon, Leroy Anderson, Alfred Reed i Johan de Meij. Tampoc hi faltaran, però, les músiques de Johann Strauss típiques de tot concert de Cap d’Any. La banda de la Unió Musical del Bages també actuarà el diumenge 8 de gener (18 h, al Catalunya) a Avinyó.