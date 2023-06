Casa Gourmet, la botiga en línia del Diari de Girona, us proposa al juny un petit viatge enològic per tres zones d'Espanya per descobrir llocs on es fan vins de qualitat dictats pel paisatge. Es tracta d'educar el paladar davant d'una varietat increïble d'estils de vi que parlen de la riquesa del nostre país, dels seus terrers, climes i varietals.

De fet, l'única manera de saber de vins és tastar diferents tipus. Els d'aquest mes tenen un cupatge molt variat. Es tracta de Jumenta 2022 de la DO Almansa (Albacete) amb un 90% de garnatxa tintorera i 10% de raïm syrah, Ceremonia Reserva 2018 de la DOP Utiel – Requena (València) amb una base d'ull de llebre (60%), acoblada amb cabernet sauvignon (30%) i la varietat boval (10%); i Coto de Hayas Viñas del Cierzo 2018 de la DO Campo de Borja (Saragossa) un reserva de garnatxa (86%), syrah (10%) i carinyena (4%). La selecció de 6 ampolles (2 de cada celler) té un cost real de 66 €, però només a Casa Gourmet s'aconsegueix per 39 €. Com a Flamingo Road Qui no recorda aquella sèrie dels 80? Cada vespre, cap a l'època de verema, nombrosos bàndols de flamencs sobrevolen les vinyes de Finca Casalta, que es troba al terme de Chinchilla de Montearagón, molt a prop d'Albacete capital, per després pernoctar a les llacunes de Jumenta. Són els espectadors més privilegiats del secret més gran del celler de Pepe Rodríguez de Vera: el de l'elaboració del vi. Jumenta 2022 és un vi de finca lleuger, rodó i amb molta presència de fruita. Representa l'essència d'aquestes vinyes elevades a més de 1000 metres. Aquest negre de garnatxa i syrah és fruit d'una selecció dels millors raïms. Té una entrada en boca cremosa i és ideal per maridar amb carns vermelles, aus, pasta, samfaina i formatge manxec. Rodríguez de Vera és un celler familiar amb una llarga tradició de viticultors. Està situada dins de la mateixa finca, envoltada de vinyes, complint així amb una desitjada i pretesa filosofia de chateâu. A les instal·lacions es reben només raïms veremats a mà. Tot està pensat per donar el tracte més respectuós a la matèria primera. Per cert, Finca Casalta és un enclavament perfecte per practicar birdwatching o turisme ornitològic. Representant de la seva DO al món El prestigiós enòleg Luis García Severino del celler Vicente Gandía va crear Ceremonia com el primer vi valencià d'autor l'any 1996 amb un cupatge de varietats selectes. És pioner i màxim representant del seu DO al món. Els raïms de Ceremonia Reserva 2018 procedeixen de pagos seleccionats de la Finca Hoya de Cadenas, un paradís enològic situat a les Cuevas de Utiel. Un lloc idíl·lic que reuneix les característiques perfectes per a l'obtenció de les millors varietats i així poder elaborar, a la mateixa propietat, vins d'una qualitat excel·lent. Ceremonia Reserva 2018 és vigorós a la boca. Té aromes intenses i excel·lent concentració gràcies a l'exquisida combinació de varietats nobles com l'ull de llebre, cabernet sauvignon i l'autòctona boval. Les joies de la garnatxa El Campo de Borja, que se situa al nord-oest de la província de Saragossa, a 60 km de la capital, és una zona de transició entre les muntanyes del Sistema Ibèric i la Vall de l'Ebre. La DO atresora entre els seus vins autèntiques joies en què la varietat garnatxa arriba tota la seva esplendor. Són negres càlids, potents i molt aromàtics. Coto de Hayas Viñas del Cierzo 2018 és un reserva que neix de vinyes de més de 40 anys. És suau, ampli, carnós, amb molt de volum, harmònic i envoltant. Un dels millors vins produïts per Bodegas Aragonesas i un fantàstic aliat de rostits, caça major i embotits. Casa Gourmet més que un club de vins Casa Gourmet és una botiga en línia de vins exclusius i productes gastronòmics del grup Prensa Ibérica. Els lectors i les lectores poden comprar aquesta selecció de 6 ampolles de vins o rebre-la, sense costos d'enviament, després de donar-se d'alta al Club de Vins. L'alta al club és gratuïta i els socis es beneficien de tots els seus avantatges: regals de benvinguda (oferts per la marca top d'accessoris del món de vi Pulltex), enviament gratuït a les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció de vins el mes que no li interessi. A Casa Gourmet també es poden comprar tots els productes i packs sense ser socis a través de la botiga en línia casagourmet.es o bé per telèfon al 972 678 519.