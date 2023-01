El guionista Héctor Lozano, de l’equip de Merlí, ha acabat aquest desembre el rodatge de la nova sèrie de vuit capítols Bojos per Molière que TV3 estrenarà al començament d’any. Es tracta d’una comèdia dramàtica coral sobre el dia a dia d’uns alumnes de l’Institut del Teatre. Protagonitzada per Elisabet Casanovas, Ferran Rull i Alejandro Bordanove, la sèrie s’ambienta a finals dels anys 90 i, amb un punt d’humor, es dirigeix especialment als joves. Una Barcelona postolímpica sense aglomeracions de turistes quan tenir un telèfon mòbil era una «excentricitat ridícula» i internet no era «ni motiu de conversa», segons TV3.