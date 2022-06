L'Elena Gadel no podrà fer de jurat a la segona semifinal del programa revelació de TV3 de la temporada, "Eufòria". La gala coincideix amb el concert de la cantant amb Manu Guix a l'Abadal Music Fest i, segons ha confirmat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a Regió7, això li impedeix assistir al programa.

Després del de Blaumut d'aquest dijous, aquesta nit a les 21 h se celebra el segon concert del nou festival al celler d'Abadal. Elena Gadel i Manu Guix combinaran temes del repertori de cadascú amb la fusió d’una proposta conjunta. Una hora i cinc minuts després, aproximadament, donarà el tret de sortida la segona semifinal d'"Eufòria", on no hi serà l'artista.

Aquest programa suposarà un punt d'inflexió per als participants, ja que hi ha en joc el passi a la gran final. Entre els participants hi ha el bagenc Pedro Da Costa, que rebrà tot l'escalf del municipi on resideix, Sant Fruitós de Bages. Allà, la gala es podrà seguir des del Teatre Casal Cultural.