El juego del calamar no va ser un cas aïllat i irrepetible. Segons dades proporcionades per Netflix, més del 60% dels seus subscriptors van donar una oportunitat a algun títol coreà durant el 2022. Dues novetats de l’any passat, Estamos muertos i Woo, una abogada extraordinària, es van colar al Top 10 de sèries en llengua no anglesa més vistes a la història de la plataforma. Per què el K-content fascina arreu del món? «Molts creadors coreans treballen amb emocions que, de fet, són universals», explica Don Kang, vicepresident de continguts de Netflix Corea, en una xerrada virtual amb alguns mitjans europeus des de la Berlinale. «Però no fem les sèries i pel·lícules pensant en aquesta universalitat. No intentem intuir quina mena de sèrie, de personatge, d’història, serà ben acceptada fora del nostre país. Som fidels a nosaltres mateixos i al públic local. Si també tenim èxit fora de Corea, encara millor, però no és l’objectiu».

Tot un veterà de la indústria, Kang va treballar durant set anys en la distribució internacional i es mostra entusiasmat per la revolució de l’streaming. No fa tant de temps, era complicat per a un espectador occidental tenir accés al cinema coreà (gairebé exclusivament limitat a l’àmbit dels festivals) o els sovint extensos, sovint romàntics K-drames, com es va conèixer durant molt de temps a les ficcions televisives del país asiàtic. Ara, una sèrie es pot estrenar el mateix dia arreu del món i ser fenomen global en temps rècord; és el cas de La gloria, sèrie en llengua no anglesa més vista a Netflix durant la primera setmana de gener de 2023. La ingent oferta coreana de Netflix per a aquest any, que supera la trentena de títols, inclou la segona part de La gloria (10 de març), així com noves temporades de Sweet home o D.P.: El cazadesertores. Tot i que a Corea no s’estilen en excés les seqüeles i prefereixen apostar per sèries amb la introducció, el nus i el desenllaç, comencen a fer excepcions «si el públic realment adora alguna cosa», afirma Kang.