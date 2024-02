Manresa pot presumir, i presumeix, de ser la ciutat on Ignasi de Loiola va viure una experiència transformadora que el va portar a fundar més endavant la Companyia de Jesús. Fa un parell d’anys es van commemorar els 500 anys de l’estada del sant a la capital del Bages durant onze mesos. Pensant en aquesta important efemèride, ja anteriorment, la Companyia de Jesús va posar en marxa la posada al dia del santuari de la cova de Sant Ignasi.

Les obres van començar pel Centre Internacional d’Espiritualitat, que acull els exercicis espirituals que realitzen allà persones arribades de tots els punts del planeta; i van finalitzar amb la instal·lació dels mosaics de Marko Rupnik a les capelles de l’església de la cova. Desgraciadament, amb aquesta magnífica obra instal·lada que va portar a Manresa al prestigiós artista, definit per alguns crítics d’art com el "Miquel Àngel del segle XXI" en la seva disciplina, van transcendir les greus acusacions dels abusos sexuals, espirituals i psicològics comesos per Rupnik al llarg de més de 30 anys contra dones adultes, fets que van portar la Companyia a expulsar-lo i que van entelar el seu treball.

La posada al dia va incloure la construcció d’un oratori al jardí del santuari mirant cap a Montserrat, on Ignasi es va aturar i va deixar la seva espasa en el trajecte iniciat a la seva casa natal, a Azpeitia, que el va portar a Manresa. És el mateix recorregut que protagonitza el Camí Ignasià. La construcció al jardí del santuari recorda la cavitat a la roca per sobre del riu Cardener on el pelegrí deia i va començar a escriure els Exercicis espirituals. Va ser a sobre d’aquesta gruta on es va construir l’església actual, edificada el 1759, coneguda com la Cova.

Les obres portades a terme al santuari igualment van arribar a la coveta, un espai de silenci i meditació que els responsables del projecte van buidar d’ornaments per arribar a la sobrietat de la gruta de sant Ignasi.

Per als jesuïtes de tot el món, inclòs el papa Francesc, tot i que no ha arribat a visitar Manresa, la Cova és un destí obligat. El santuari també és el punt final per als pelegrins que segueixen el Camí Ignasià, que arriben pel Pont Vell, el viaducte que va recórrer sant Ignasi el 1522. Reviure’l bé mereix recórrer els seus 600 quilòmetres des del País Basc.