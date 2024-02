L’artista contemporani neopop i multidisciplinar Robin Kid, també conegut com The Kid, exposa al Moco Museum de Barcelona sis de les seves obres a la mostra ‘The future is old’. En declaracions a l’ACN, explica que la llibertat és la paraula més important per a ell i la seva obra i que les peces de l’exposició són una representació de la joventut. L’artista va crear les obres inspirat pels disturbis de Charlottesville a partir d’una manifestació d’extrema dreta, que van tenir lloc al 2017. “Era un auge del neonazisme a Amèrica, que estava per tots els mitjans de comunicació, així que la meva obra es dirigeix a aquest tema”. L’exposició es podrà veure fins al novembre d’enguany.

L’exposició consta de sis obres d’art, cinc grans olis i una escultura de bronze de cinc metres d’alçada, totes elles creades entre 2019, la majoria, i 2021. En concret, està formada per les obres ‘An American Pastoral’ (2019), ‘Destroy me’ (2019), ‘Over and over’ (2019), ‘The future is old’ (2019), ‘I saw the sun begin to dim (2019)’ i ‘It’s All Your Fault - TOTEM.B.01.440.BL’ (2021). Les peces formen part de les sèries de Robin Kid de ‘The future is old (2019)’ i ‘It’s all your fault’ (2021).

El Moco Museum ha destacat que les obres de Kid s’inspiren en diversos imaginaris socials, polítics i tradicionals del passat i el present, de la publicitat, internet, la televisió i els records d’infantesa. L'espai ha destacat que l’artista “provoca narratives enigmàtiques i suggeridores, que qüestionen el nostre món polaritzat del segle XXI i la frontera entre la innocència i la corrupció a la qual s’enfronten la joventut actual”.

En declaracions a l’ACN, l’artista ha explicat que l’exposició ‘The future is old’ captura l’ambient de l’actualitat. “Crec que pren l'esperit del moment i el desglossa en imatges fragmentades”, ha indicat. Temes, ha desgranat, que van des de la convulsió política fins als "dumps" d'Instagram. “En realitat, la meva obra sempre es centra en el tema del dia”.

‘Llibertat’, ha indicat, és la paraula més important per a ell en la meva obra. “Crec que especialment en el moment en què vivim, en què la democràcia no és un fet, i veient les eleccions que hi haurà pròximament, penso que la llibertat és el tema més important en la meva obra”.

El Moco Museum ha manifestat que les obres exposades a ‘The future is old’ qüestionen la repetició de la història i la posició que adoptarà la joventut ara i en un futur pròxim.

‘The future is old’ està concebuda en col·laboració amb la galeria d’art contemporani Templon (París, Brussel·les, Nova York) que representa a Robin Kid, juntament a altres artistes com Jim Dine, Kehinde Wiley, Chiharu Shiota, David LaChapelle, Gregory Crewdson o Ed & Nancy Kienholz, i que porta des dels anys 60 presentant a Europa a joves artistes nord-americans com Andy Warhol, Donald Judd, Roy Lichtenstein o Keith Haring, entre altres.