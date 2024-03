Aquí es va rodar "Un nuevo amanecer", la nova sèrie de José Corbacho i Yolanda Ramos

Si vol arribar al que promet el títol, la (anti)heroína de l’acabada d’estrenar Un nuevo amanecer (Atresplayer, un episodi cada setmana) haurà de superar proves molt diverses. La primera de totes, acceptar que té greus problemes amb l’alcohol i les drogues, com ha confirmat amb una penosa escena en el talent en el que exerceix com a jurat amb La Terremoto de Alcorcón i José Corbacho (creador i director de la sèrie). Aquesta part es va rodar al Mediapark de Sant Just Desvern, segons ens explica la directora d’art Lu Mascaró (Palabras encadenadas, Lo mejor que le puede pasar a un cruasán): "Hi havia un decorat de grades i taula de jurat ja muntada allà. Vam tunejar una mica el tema i vam posar-hi pantalles led per envoltar tant el jurat com l’escenari".

Tothom parla de cert numeret de Candela Nieto (aclaparadora Yolanda Ramos) en l’última emissió del programa Tú sí tú no, però sobretot, els directius de la cadena en la qual s’emet, que conviden la coneguda artista pàtria a anar-se’n a rehabilitació. Primer es presenta a Epsylum, un (fals) "centre de curació holística" aixecat al Jardí Botànic de Barcelona. Per allà va passar, diuen a la sèrie, el mateix Corbacho. Però aquest santuari de l’equilibri és massa car i al final es decanta per Un nuevo amanecer, centre construït a la masia Ca l’Artés (Arenys de Munt) a imatge i semblança del veritable centre de tractament d’addiccions CTA Dianova Can Parellada (l’Ametlla del Vallès). "Vam visitar aquest centre i va ser una inspiració en tots els aspectes de la sèrie, no només en ambientació", explica Mascaró. "Ens vam fixar en la seva austeritat carinyosa, en el seu intent d’acollir i que la gent s’hi sent bé malgrat la precarietat. Calia comprendre com funciona, l’ajuda que s’hi dona o com viuen els que són allà". La Candela no ho porta gaire bé en un primer moment: es considera per sobre de la resta, quan la primera norma per ser feliç en aquest món és comprendre que tots som iguals de grans i igual de petits.

La pobra Candela acaba a Un nuevo amanecer després de fracassar en l’intent de treure diners a la seva mare Estrella (Vicky Peña), antiga vedet difícil d’enganyar. Quan veu la seva filla irrompre en la seva reunió amb amigues a El Cangrejo, sap perfectament al que ve. "Aquest restaurant és, en realitat, el Voramar d’Arenys de Mar (passeig de la Musclera, 10). Va ser una de les localitzacions més difícils perquè era completament blanc [al contrari que el colorit, exuberant lloc ficcional] i els temps per a la intervenció van ser mínims. Es va treballar contra rellotge per poder transformar-lo només un dia, sense clavar un clau, sense deteriorar res. Com si tot se sostingués per art de màgia".

L’Estrella, per la seva banda, passa els seus dies en un pis que és una relíquia d’un altre temps, una espècie de museu dedicat a la seva època de glòria a les revistes. És a Casa Argelich (rambla Catalunya, 34), mític edifici de l’Eixample on tenien lloc les dues primeres entregues de [REC] i moltes altres pel·lícules i sèries. "En aquest edifici gairebé sempre la intervenció és total, ja que el que utilitzes és l’amplitud dels espais, la comunicació entre ells i les parets, però has d’intervenir-ho tot; parteixes de zero tret d’en allò constructiu. Paper pintat, portes, construir cuina, ambientar… És com entrar en un pis de lloguer que necessita reformes".